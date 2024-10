L’attacco terroristico ad Ankara. 5 i morti, tra cui l’autista del taxi preso dagli attentatori

In serata il governo turco ha puntato il dito contro il Pkk, il Partito curdo dei lavoratori. “Nessun gruppo terroristico o 'asse del male' sarà in grado di raggiungere i propri obiettivi ”. Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha condannato l'attacco terroristico contro la sede della Turkish Aerospace Industry che si trova nel distretto Kahramankazan di Ankara. “ La nostra nazione deve sapere che qualsiasi 'mano sporca' che raggiunga la Turchia verrà spezzata ”, ha aggiunto.

Una forte esplosione davanti ai cancelli e poi due persone armate che entrano sparando all'impazzata nella sede dell'Industria aerospaziale (Tusas) in provincia di Ankara, a Kahramankazan, una cinquantina di chilometri dalla capitale. Erano da poco passate le 15.30 in Turchia quando si è scatenato l'inferno per un attacco che il ministro dell'Interno Ali Yerlikaya ha subito definito "terroristico " e che ha provocato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 22, alcune delle quali in modo grave.

ITALIANI IN SALVO

Undici tecnici italiani che si trovavano nell'area - per la maggior parte dipendenti di Leonardo e impegnati in attività di collaborazione industriale nell'ambito di programmi aeronautici avviati da anni con la Turchia - sono rimasti illesi. Mentre l'attacco era ancora in corso, il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva fatto sapere che non c'erano italiani tra le vittime. Poi in serata ha chiarito “C'erano 11 italiani che stavano nell'area dove c'è stato questo attacco terroristico ma sono stati sempre al sicuro e non hanno mai corso un reale pericolo”. Il titolare della Farnesina ha condannato l'azione e inviato un messaggio di solidarietà al popolo turco, sulla scia del messaggio inviato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.