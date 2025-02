L’esordio di Joan Thiele al Festival di Sanremo: “Sono felice di poter far parte del Festival. Mi auguro di divertirmi, di lasciarmi andare e di raccontarmi con il massimo della sincerità”

In gara con "Eco", Joan Thiele si prepara al suo esordio sul palco dell’Ariston in occasione della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. Il brano, scritto dalla stessa Joan ed è un invito a guardare in faccia le proprie paure e a superarle, un viaggio sonoro personale, un augurio al fratello minore, che affronta temi come l'importanza di difendere le proprie idee e del valore della condivisione. Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, , Joan Thiele ha raccontato ai nostri microfoni le sue emozioni: «È la mia prima volta, quindi è veramente emozionante. Mi sento molto felice di poter far parte di questo Festival. Sto meditando, sto cercando di essere zen. Elodie mi dice di non pensarci e che siamo insieme. Lei è sempre molto carina con me e dopo 20 secondi dall’annuncio della mia partecipazione mi ha chiamata ed era super felice. Il consiglio che mi ha dato è di essere me stessa. Ho avuto l’ansia molto acuta per un mese e mezzo, poi piano piano con la psicologa e con le prove, mi sono convinta che è arrivata l’ora di sconfiggere la paura. Le prime persone che ho chiamato dopo l’annuncio sono state mia mamma e mio fratello e non ci credevo. Per la serata di esordio di domani mi auguro di divertirmi, di lasciarmi andare e di raccontarmi con il massimo della sincerità e senza paura». Nella serata delle cover Joan sarà accompagnata da Frah Quintale per un omaggio a Gino Paoli sulle note di “Che cosa c’è”.





Il nuovo album: “JOANITA”

Joan Thiele, in attesa di vederla per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo 2025 con il brano “Eco”, ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, il primo interamente in italiano, dal titolo “Joanita”. «Il disco uscirà subito dopo il Festival di Sanremo e “Eco” farà parte del progetto. Il disco è parte del puzzle, c’è tantissima presenza di emotività. “Eco” è un brano che racconta le paure e gli stati emotivi, ma in generale ogni brano si collega all’emotività e allo stesso tempo anche al sound: c’è molta chitarra elettrica, che è il mio strumento e in qualche modo mi collegava al mio istinto, alla me quindicenne che sogna dalla mansarda, la “Joanita” che c’era in me» anticipa Joan Thiele a RTL 102.5.