La Befana arriva a Palazzo Lombardia, il bis dell’omaggio a Renato Pozzetto

Dopo il grande successo dello scorso 19 dicembre al Teatro Lirico di Milano, la Regione Lombardia, su iniziativa del presidente Attilio Fontana e dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso, in accordo con il direttore del Lirico Matteo Forte, in occasione dell’Epifania, ha deciso, di riproporre l’evento ‘Omaggio a Pozzetto’. Ovvero una giornata dedicata al grande Renato. “Una bella occasione – sottolinea il presidente Attilio Fontana sui suoi social – per chiudere al meglio le festività natalizie. Non potete mancare”. Dunque, a partire dalle ore 14 e per tutto il pomeriggio, all’Auditorium Testori di piazza Città di Lombardia, verranno proiettati i film: ‘È arrivato mio fratello’, ‘Un povero ricco’ e ‘Il ragazzo di campagna’. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al link https://cinemapalazzolombardia.com/proiezioni/

LA PISTA DI PATTINAGGIO E IL BELVEDERE

Intanto, anche le altre iniziative proposte da Palazzo Lombardia per le festività, stanno facendo registrare numeri da record. Dall’inaugurazione della pista, avvenuta il 3 dicembre, a oggi, sono stati oltre 23.000 i pattinatori che si sono ‘esibiti’ sul ghiaccio di piazza Città di Lombardia, con affluenza da ‘tutto esaurito’ in alcune date precedenti la fine del 2024. Oltre 11.000 i visitatori al 39° piano di Palazzo Lombardia: dall’altezza di 161 metri si possono immortalare panorami unici e apprezzare le nuove installazioni dell’artista Pietro Terzini. Indispensabile la prenotazione sul sito dedicato www.eventi.regione.lombardia.it per salire al Belvedere, dalle ore 10 alle ore 18, nei giorni sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2025.

LA MOSTRA 'ARTE NEL CUORE'

Aperta fino all’Epifania la mostra gratuita ‘Arte nel cuore’, presso lo Spazio IsolaSET in piazza Città di Lombardia. Si può visitare tutti i giorni dalle 11 alle 19. L’allestimento propone un viaggio nella Pop Art, dal design alla moda, che invita a riscoprire la meraviglia del pensiero e dell’immaginazione. In particolare, sono esposte dieci opere di Andy Warhol, tra cui la famosa ‘Marilyn’, e cinque opere di Cai Wanlin, considerato tra i migliori artisti cinesi contemporanei. Numerosi inoltre i pezzi di design, arte e moda.

FONTANA SULL'INIZIATIVA: LA TRADIZIONE RINNOVATA E IL RISCONTRO DEI CITTADINI

“La tradizione natalizia nella nostra piazza e nei nostri spazi – spiega il presidente Attilio Fontana – si rinnova anche quest’anno”. “Numerose le attività che coinvolgono e coinvolgeranno grandi e piccini – aggiunge Fontana – in un’atmosfera di grande festa fino all’Epifania”.