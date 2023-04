La Corea del Sud potrebbe inviare armi in Ucraina, a Kiev arrivano i primi Patriot americani

Seul apre, per la prima volta, alla possibilità di inviare armi in Ucraina. La Corea del Sud potrebbe estendere l'ambito degli aiuti destinati a Kiev oltre l'attuale assistenza umanitaria ed economica. Sono le parole pronunciate questa mattina dal presidente Yoon Suk Yeol, in vista della sua visita di Stato negli Stati Uniti, in programma la prossima settimana. La replica del Cremlino non si è fatta attendere: una eventuale fornitura di armi significherà indirettamente un coinvolgimento nel conflitto. Altre minacce da Mosca. La Corea del Sud presto dovrà vedersela con le armi russe di cui la Corea del Nord sarà dotata, ha detto il vicepresidente del consiglio di sicurezza Medvedev. Intanto, l'esercito ucraino ha ricevuto i primi sistemi di difesa aerea Patriot americani, si tratta di missili in grado di abbattere i bersagli russi fino a una distanza di 150 km. "Oggi il nostro bellissimo cielo ucraino diventa più sicuro perché i sistemi di difesa aerea Patriot sono arrivati in Ucraina", ha scritto su Twitter il ministro della Difesa, Oleksii Reznikov, ringraziando gli Stati Uniti. Secondo il Financial Times, Kiev chiederà forniture urgenti di missili terra-aria alla riunione del Gruppo di contatto sull'Ucraina a Ramstein, venerdì prossimo. I funzionari ucraini temono che una carenza nei sistemi di difesa possa portare la Russia a lanciare una campagna di bombardamenti, scrive il giornale americano .





Feroci combattimenti in Ucraina mentre Kiev prepara la controffesiva

“Le azioni di controffensiva sono già in corso, le forze armate ucraine si stanno preparando per la completa liberazione dei territori ucraini. Una controffensiva include la preparazione dell'equipaggiamento, la preparazione delle persone, le riserve", ha dichiarato oggi il viceministro della Difesa Hanna Malyar. Feroci combattimenti in Ucraina. "Nell'ultimo giorno, il nemico ha lanciato quattro missili e 60 attacchi aerei, sparando 58 colpi da sistemi lanciarazzi multipli". E’ quanto ha reso noto lo Stato maggiore dell'esercito di Kiev, nell’ aggiornamento quotidiano sulla guerra. Situazione critica attorno alla città assediata di Bakhmut, nel Donbass. Altre zone sotto attacco. “Il nemico continua a bombardare la regione di Kherson e l'intensità degli attacchi è aumentata negli ultimi giorni”. Così il vicepresidente del consiglio regionale di Kherson, Yury Sobolevsky.