Giudicateci dai fatti, così il nuovo premier britannico Starmer dopo il primo Consiglio dei ministri

"Vogliamo essere giudicati dai fatti, non dalle parole". Così Keir Starmer all'indomani del successo a valanga del Laburisti. Il nuovo premier britannico, nella prima conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri d'esordio, ha parlato della necessità di attuare un cambiamento nel Regno Unito a partire da un piano per il rilancio della crescita economica. Abbiamo avuto un mandato pieno, ha sottolineato Starmer che domani visiterà la Scozia e, seguire, Irlanda del Nord e Galles. Faremo la cosa migliore per i diversi territorio delle quattro nazioni, ha aggiunto. Per il primo ministro, poi, subito una prima uscita internazionale. Martedi sarà a Washington per il vertice Nato. Si tratta di un summit importante, il dovere principale del mio governo è sicurezza e difesa, ha dichiarato Starmer pronto a ribadire l’appoggio della Gran Bretagna alla Nato e all’Ucraina. Il premier ha già avuto modo di parlare con diversi leader occidentali tra cui il presidente Zelensly, a cui ha già garantito il sostegno a Kiev.





Starmer e l’immigrazione

"Il piano Ruanda morto e sepolto, prima ancora di iniziare", ha detto il premier laburista britannico Keir Starmer, nella sua prima conferenza stampa a Downing Street, confermando l'intenzione di abbandonare il piano messo a punto dal precedente governo per trasferire in Ruanda i migranti illegali che arrivano nel Regno Unito. "La possibile deportazione dei migranti in Ruanda non è mai stato un deterrente e non sono disposto a continuare con espedienti che non servono a scoraggiare nessuno", ha dichiarato il premier britannico.