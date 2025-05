Papa Leone XIV incontra Zelensky, a Palazzo Chigi trilaterale Meloni- Vance- von der Lyen

Incontro tra Papa Leone XIV e il presidente ucraino Zelensky in Vaticano. Il leader di Kiev si è trattenuto nella Santa Sede per circa due ore, dopo la fine della messa di insediamento. L'incontro si è svolto in uno studio dell’aula Paolo Vi e al termine c’è stato il tradizionale scambio di doni. Domani il pontefice dovrebbe vedere il vicepresidente americano JD Vance e sono previsti incontri anche con altre delegazioni. La presenza di tanti leader globali a San Pietro è stata occasione di colloqui anche per Giorgia Meloni, a partire da quello con il presidente israeliano Herzog tenutosi in Vaticano a margine della cerimonia di intronizzazione. La premier ha poi ricevuto a Palazzo Chigi il vicepresidente americano JD Vance e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per un trilaterale, che non era nell’agenda ufficiale, incentrato sulle relazioni tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, nonché sui principali dossier internazionali. Presente anche il Segretario di Stato Usa Marco Rubio.

"Sappiamo quanto siano importanti le nostre relazioni commerciali e siamo qui ovviamente per discutere di tutto questo. Io spero che la giornata di oggi possa essere un primo incontro e un nuovo inizio", ha dichiarato la premier prima dell'avvio del vertice.

"Una delle cose che Giorgia Meloni si offerta di fare, e il presidente Trump ed io siamo felici di accettare, è quella di costruire ponti tra Usa e Europa", ha sottolineato DJ Vance.

“Sull'Ucraina ciò che ci unisce è il desiderio di una pace giusta e duratura'' ha precisato Ursula von der Leyen, in merito al conflitto di cui la Casa Bianca vuole vedere al più presto la fine.