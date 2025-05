Un Cessna 550 precipita su un quartiere di San Diego: diverse le vittime. I vigili del Fuoco, scena terrificante

Terrificante la scena che si è presentata davanti agli occhi dei soccorritori: un Cessna 550 è precipitato su un quartiere a nord di San Diego provocando violenti incendi. Un risveglio da incubo per i residenti, l’incidente è avvenuto poco prima delle 4 del mattino, non è ancora chiaro quante persone fossero a bordo del jet, ma sono sicuramente decedute ha detto l'ufficiale dei vigili del fuoco, Dan Eddy. Sul complesso residenziale militare che si trova vicino ad un aeroporto, il velivolo privato ha prima urtato una casa per poi cominciare a perdere pezzi e carburante lungo la strada, incendiando diverse auto, fino a precipitare. Sembra che la visibilità fosse ridotta da una fitta nebbia. Le autorità hanno riferito che i primi soccorritori sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme, mentre i residenti aiutavano a evacuare i vicini dalle case.

Articolo in aggiornamento