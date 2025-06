Attacchi di droni ucraini in Russia, colpiti 40 bombardieri con capacità nucleari

In Russia fino a 40 bombardieri strategici di Mosca con capacità nucleari sono in fiamme, distrutti o danneggiati, dopo una serie di attacchi con droni ucraini. L'operazione su larga scala contro l’aeronautica russa è stata condotta dall’intelligence militare di Kiev. Fra le basi aeree russe colpite c'è anche quella di Belaya, nella lontanissima oblast di Irkutsk, nella Siberia nord-orientale. La stessa Tass ha segnalato un attacco in zona, per voce del governatore dell'oblast, e anche un attacco nella regione di Murmansk, a nord-est della Finlandia, nell'Artico, senza fornire dettagli su obiettivi e danni. "L'Sbu non ha specificato che tipo di droni siano stati utilizzati nell'attacco, ma voci non confermate sui social media suggeriscono che alcuni fossero droni Fpv lanciati da camion parcheggiati vicino agli aeroporti”, scrive il Kyiv Independent. "Notizie non confermate affermano che un incendio stava divampando anche presso la base aerea di Olenya, nell'oblast russa di Murmansk, e che la base aerea di Diaghilev nell'oblast di Ryazan e la base aerea di Ivanovo, nell'oblast di Ivanovo, sono state prese di mira", scrive ancora la stessa fonte. L'Ucraina ha affermato di aver inflitto danni per oltre due miliardi di dollari all'aeronautica militare di Mosca.





Domani nuovo round di negoziati tra Kiev e Mosca

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che domani a Istanbul sarà presente una delegazione di Kiev per partecipare ai negoziati diretti con gli inviati russi. “Stiamo facendo tutto il possibile per proteggere la nostra indipendenza, il nostro Stato e il nostro popolo, ho delineato i compiti a breve termine e ho anche definito le nostre posizioni in vista dell'incontro di domani. Il primo obiettivo è arrivare a un cessate il fuoco completo e incondizionato, il secondo è il rilascio dei prigionieri, il terzo il ritorno dei bambini rapiti'', ha spiegato il capo di Stato. ''Per stabilire una pace affidabile e duratura e garantire la sicurezza è necessaria la preparazione di un incontro al massimo livello. Le questioni chiave possono essere risolte solo dai leader'', ha sottolineato Zelensky, ribadendo la necessità di un faccia a faccia con il leader del Cremlino Vladimir Putin. La delegazione russa incaricata del nuovo round di negoziati con gli ucraini, intanto, è partita alla volta di Istanbul.