Doppia intesa tra Stati Uniti e Cina, siglato l’accordo su dazi e terre rare

La guerra commerciale tra Washington e Pechino segna un armistizio, è stato siglato l'accordo sui dazi. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth, senza fornire grandi dettagli. Le merci cinesi importate negli Stati Uniti verranno tassate alla dogana del 55%, quelle americane importate in Cina del 10 %. Confermate, dunque, le tariffe e stabilite nelle scorse settimane a Ginevra. Da Londra, da dove si sono svolti i colloqui, la delegazione di Pechino ha parlato del raggiungimento di un’intesa quadro. Un’intesa che comprendere anche le terre rare. La Cina, ha dichiarato Donal Trump fornirà tutti i minerali necessari e allo stesso modo ha aggiunto il tycoon daremo a Pechino ciò che è stato concordato, compresi i visti agli studenti cinesi. Una cosa, ha sottolineato il capo della Casa Bianca che mi è sempre piaciuta. Un funzionario dell'amministrazione Trump, al Wall Street Journal, ha spiegato che il 55% di dazi alla Cina di cui il presidente parla nel suo post su Truth è la somma delle tariffe di Ginevra (20% sul fentanyl, di quelle al 10% applicate a tuti i paesi) e di quelle applicate dal presidente a Pechino nel corso del suo primo mandato. L’accordo per le terre rare, infine, è legato alla questione dei chip. Pechino è affamata di semiconduttori avanzati per accelerare il suo sviluppo tecnologico mentre Washington dipende dai minerali critici del Paese del Dragone per molte delle sue industrie, in particolare quella automobilistica.

Soddisfazione è stata espressa dal cancelliere tedesco, Friedrich Merz dopo l’accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina. "Lo accolgo con favore e spero vivamente che anche noi europei riusciremo in modo analogo a ridurre e, se possibile, eliminare i conflitti commerciali con gli americani", ha dichiarato il leader tedesco.