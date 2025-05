Cnn, Israele potrebbe colpire i siti nucleari iraniani

I timori degli Stati Uniti. Washington sostiene di essere in possesso di nuove informazioni di intelligence in base alle quali Israele si starebbe preparando a colpire gli impianti nucleari iraniani, nonostante la Casa Bianca stia tentando di raggiungere un accordo diplomatico con Teheran sul programma atomico. La notizia è stata riferita dalla Cnn. Un attacco potrebbe innescare un’escalation nella regione mediorientale e incrinare in modo irreversibile i rapporti tra Trump e Netanyahu, per i funzionari citati dalla Cnn, i quali hanno sottolineato che non è chiaro se i leader israeliani abbiano preso una decisione definitiva in contrasto con la linea degli Stati Uniti. Intanto almeno 82 palestinesi sono stati uccisi e 262 sono rimasti feriti negli attacchi dell'esercito israeliano a Gaza nelle ultime 24 ore. Il bilancio è stato fornito dal ministero della Sanità della Striscia, gestito da Hamas. Dall'inizio delle ostilità il 7 ottobre 2023, il bilancio complessivo conta 53.655 vittime e 121.950 feriti. I raid israeliani proseguono in queste ore. I media palestinesi riferiscono che l'Idf avrebbe colpito con l'artiglieria l'ospedale al-Awda, nel nord della Striscia di Gaza.





Spari in aria durante visita diplomatica a Jenin

Un portavoce dell'Idf ha commentato l'incidente a Jenin che ha coinvolto una delegazione diplomatica: "Da una prima indagine risulta che la delegazione si è allontanata dal percorso previsto ed è giunta in un'area in cui non era autorizzata a trovarsi. Una forza dell'Idf operativa sul posto ha effettuato colpi di avvertimento. Non ci sono stati né danni né feriti". L'esercito israeliano si è scusato per l'incidente.





Nuovo appello per la pace di Papa Leone

"E' sempre più preoccupante e dolorosa la situazione nella Striscia di Gaza. Rinnovo il mio appello accorato a consentire l'ingresso di dignitosi aiuti umanitari e a porre fine alle ostilità, il cui prezzo straziante è pagato dai bambini, dagli anziani, dalle persone malate". Così il pontefice questa mattina al termine dell'udienza generale in Vaticano.





Aiuti in arrivo nella Striscia

Gli Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto un accordo con Israele per consentire l'invio di aiuti umanitari urgenti alla Striscia di Gaza. La svolta dopo una telefonata tra lo sceicco Abdullah bin Zayed, vice primo ministro e ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, e Gideon Saar, ministro degli Esteri di Israele.





L’Italia torna a chiedere il cessate il fuoco

" Vogliamo il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi: la guerra a Gaza deve terminare". E' quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il vicepremier ha aggiunto: "Il governo italiano continua a seguire i civili colpiti dalla guerra. Un nuovo gruppo di 52 cittadini palestinesi di Gaza è stato trasferito in Giordania. Sono parenti di palestinesi già arrivati in Italia con le precedenti evacuazioni sanitarie dalla Striscia. Arriveranno presto in Italia con voli di linea". In merito all'incidente di questa mattina a Jenin Antonio Tajani ha replicato: "Ho parlato con Alessandro Tutino il vice console d'Italia a Gerusalemme che sta bene e che era tra i diplomatici che sarebbero stati attaccati a colpi di arma da fuoco vicino al campo profughi di Jenin. Chiediamo al governo d'Israele di chiarire immediatamente l'accaduto. Le minacce contro i diplomatici sono inaccettabili"