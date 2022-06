La discoteca nazionale di RTL 102.5 questo sabato in diretta dalla notte bianca di Gardaland

Manca poco all’appuntamento più atteso dell’estate: il 18 giugno torna la notte bianca di Gardaland.





Dalle 20:00, in diretta streaming su RTL 102.5 Play, la notte bianca di Gardaland verrà presentata da Paola Di Benedetto.





Durante la serata ci saranno tanti ospiti tra cui Jerry Calà, il DJ set del dj di RTL 102.5 Massimo Alberti, ma anche l'esibizione di Alfa e dei Follya.





Dalle 23;00 all'una la "Discoteca Nazionale" sarà trasmessa in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 Play, con Angelo Di Benedetto, Andrea De Sabato e Dj Sautufau.