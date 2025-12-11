La persona dell'anno 2025, colpo di scena della rivista "Time": ecco chi viene eletto...

Nel bene e nel male, l'AI ormai fa parte delle vite di tutti noi. Ora la rivista Time, una delle più prestigiose al mondo, svela la persona dell'anno 2025. Stavolta, però, c'è una novità: non si tratta di una persona, ma dell'intelligenza artificiale. Si stima che 5 milioni di italiani usano oggi ChatGPT, numero triplicato in un anno e destinato a salire.

Così, la rivista dedica una cover all'IA sostituendo i famosi architetti della foto iconica degli anni Trenta (durante la costruzione dei grattacieli) con gli Architetti dell'AI (persona dell'anno 2025). “Qualunque fosse la domanda, AI era la risposta”, scrivono i giornalisti della testata.

“Abbiamo visto come può accelerare la ricerca medica, la produttività e rendere possibile l'impossibile. È stato difficile leggere o guardare qualcosa senza essere confrontati con notizie sul rapido avanzamento di una tecnologia che imita il pensiero umano e l'intelligenza. Quelle storie hanno scatenato un milione di dibattiti su quanto dirompente, quanto bello e quanto brutto sarebbe stato per le nostre vite”, si legge sull'account ufficiale della rivista Time.



“Le capacità possono sembrare magiche: abbiamo appreso recentemente che l'IA potrebbe facilitare la comunicazione con le balene e risolvere un problema di matematica irrisolto vecchio di 30 anni. I modelli stanno migliorando ad un ritmo vescicolante, ora impiegano pochi secondi per eseguire un lavoro che una volta richiedeva ore”.



“Eppure la quantità di energia necessaria per far funzionare questi sistemi prosciuga risorse. I lavori stanno andando fino a che punto. La disinformazione prolifera. Sono possibili attacchi informatici su larga scala senza intervento umano. E le aziende IA vengono attaccate all'economia globale in una scommessa di proporzioni epiche”