La prima volta di Angelina Mango al Festival di Sanremo: “’La noia’ non è nata per Sanremo, ma da un incontro emotivo”

Angelina Mango parteciperà in gara per la prima volta in assoluto alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “La noia”.

«Ho appena terminato le prove, e ancora ho la tachicardia per l'emozione. È stato bellissimo. Devo ancora elaborare tutto, ma per ora sono molto contenta. La noia non è una presenza molto frequente nella mia vita; ho sempre sperimentato alti e bassi. Quest'anno, invece, ho vissuto momenti di calma e noia, momenti in cui si riesce a riflettere su sé stessi e a capire cosa si vuole davvero dalla vita, dedicandosi un po' di tempo che non è mai sprecato. Il ballo è una mia passione, il canto è la mia lingua».

Il brano è scritto da Angelina Mango con Madame e composto dalle due cantautrici insieme a Dardust, che ne cura anche la produzione con E.D.D. Una cumbia messicana contemporanea in cui la cantautrice gioca con i contrasti: a partire dal ritmo incalzante ed energico su cui la sua voce si muove in apparente contrapposizione con il titolo.

«È stato strano collaborare con qualcuno di cui sono fan; è stato un bel rapporto di fiducia. Questa canzone non è nata per Sanremo, ma da un incontro emotivo. Madame è una delle persone più sensibili e ‘sensitive’ che abbia mai conosciuto. La noia è un concetto importante, è anche molto autobiografica. Mi sono fidata di loro e loro di me».





“La noioteca” di Angelina

In centro città nasce “La noioteca” di Angelina: un luogo che offre attività inusuali, legate al mondo della cantautrice, da sperimentare investendo i propri minuti di noia.

«La "noioteca" sarà aperta tutta la settimana, in Corso Matteotti, di fronte all’Ariston. A Sanremo non ci si annoia, quindi con il mio team abbiamo creato questo negozio dove la merce di scambio è la noia. Così, con qualche minuto di noia, si possono fare attività ricreative come le treccine, i trasferelli e tanto altro».





Angelina Mango nei club 2024

La partecipazione al Festival di Sanremo rappresenta un debutto per la cantautrice rivelazione della nuova scena musicale, che dopo il successo dello scorso tour autunnale nei club completamente sold out - il primo tour di un’artista italiana a diventare una serie su TikTok - è pronta a tornare live con “Angelina Mango nei club 2024”, prodotto e organizzato da Live Nation, che la vedrà portare on stage un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica nei principali club d’Italia: Angelina Mango è infatti attesa a Roma (Atlantico, 11 ottobre), Napoli (Casa della Musica, 14 ottobre), Molfetta, BA (Eremo Club, 16 ottobre), Nonantola, MO (Vox Club, 19 ottobre), Firenze (Tuscany Hall, 21 ottobre), Padova (Gran Teatro Geox, 22 ottobre) e infine a Venaria Reale, TO (Teatro Concordia, 24 ottobre).





Testo "La noia" - Angelina Mango

(di Madame - A. Mango - D. Faini - Madame - A. Mango Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Sugarmusic/ Mariolinga/LaTarma/Sabbia e Nuvole)

Quanti disegni ho fatto

Rimango qui e li guardo

Nessuno prende vita

Questa pagina è pigra

Vado di fretta

E mi hanno detto che la vita è preziosa

Io la indosso a testa alta sul collo

La mia collana non ha perle di saggezza

A me hanno dato le perline colorate

Per le bimbe incasinate con i traumi

Da snodare piano piano con l’età

Eppure sto una pasqua guarda zero drammi

Quasi quasi cambio di nuovo città

Che a stare ferma a me mi viene

A me mi viene

La noia

La noia

La noia

La noia

Muoio senza morire

In questi giorni usati

Vivo senza soffrire

Non c’è croce più grande

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Quanta gente nelle cose vede il male

Viene voglia di scappare come iniziano a parlare

E vorrei dirgli che sto bene ma poi mi guardano male

Allora dico che è difficile campare

Business parli di business

Intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti

Princess ti chiama princess

Allora adesso smettila di lavare i piatti

Muoio senza morire

In questi giorni usati

Vivo senza soffrire

Non c’è croce più grande

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Allora scrivi canzoni?

Si, le canzoni d’amore

E non ti voglio annoiare

Ma qualcuno le deve cantare

Cumbia, ballo la cumbia

Se rischio di inciampare almeno fermo la noia

Quindi faccio una festa, faccio una festa

Perché è l’unico modo per fermare

Per fermare

Per fermare, ah

La noia

La noia

La noia

La noia

Muoio perché morire

Rende i giorni più umani

Vivo perché soffrire

Fa le gioie più grandi

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine

Sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Total

(fonte: TV Sorrisi e Canzoni)





Biografia Angelina Mango

A novembre 2022 Angelina Mango è entrata a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, dove ha presentato diversi inediti e ha iniziato a costruire passo passo una carriera destinata a raggiungere risultati importanti: “Voglia di vivere”, “Mani vuote” e “Ci pensiamo domani”, infatti, hanno introdotto la cantautrice al grande pubblico, che da subito l’ha apprezzata per la sua capacità di connettersi con le emozioni altrui. Angelina durante il corso della finale di questa edizione di Amici di Maria De Filippi si è aggiudicata la vittoria nella categoria canto. A maggio pubblica il suo album “Voglia di vivere” - certificato disco d’oro - contenente il brano da record “Ci pensiamo domani”, che ha registrato oltre 75 milioni di stream audio e video ed è stato certificato triplo disco di platino. Dopo il successo di Amici e l’esperienza dei primi grandi palchi calcati in estate in occasione dei principali Festival estivi, a ottobre 2023 Angelina Mango pubblica il singolo “Che t’o dico a fa'”, che ha confermato il successo inarrestabile della cantautrice: 51 milioni di stream audio e video totali, disco di platino, miglior debutto femminile del 2023 alla sua pubblicazione, al vertice anche delle classifiche social dei brani più utilizzati su TikTok per la creazione di contenuti attraverso l’utilizzo del suono ufficiale del brano. Il 1° dicembre 2023 ha pubblicato l’inedito “Fila Indiana”, parte della colonna sonora di "Noi siamo leggenda", la nuova serie in onda su Rai2 e Prime Video. A conferma del suo successo, attualmente per Angelina sono stati rilevati complessivamente 200 milioni di stream audio e video e la sua musica ha collezionato numeri incredibili anche sulle piattaforme social: solo su TikTok il suono del brano “Che t’o dico a fa’” ha registrato oltre 200 mila utilizzi, conquistando da ottobre il vertice della classifica della piattaforma di intrattenimento.