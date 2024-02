Mahmood a RTL 102.5: “Il 21 ottobre sarò in concerto al Forum d’Assago”

Considerato dal pubblico e dalla critica uno dei favoriti per la vittoria finale, Mahmood si prepara a salire di nuovo sul palco dell’Ariston con la sua “Tuta gold”. Dopo aver vinto Sanremo nel 2019 con “Soldi” e nel 2022 con “Brividi” in coppia con Blanco, anche quest’anno l’artista è riuscito nella straordinaria impresa di risultare il più originale fra tutti gli artisti in gara. Impeccabile nelle esibizioni e nei look proposti, Mahmood sembra godersi il Festival senza troppa pressione. «Oggi per me sarà un giorno gold», dichiara a RTL 102.5, togliendosi da dosso la pressione che la serata finale di Sanremo si porta dietro.

Una giornata importante anche per la notizia che alle due date italiane al Fabrique di Milano, previste per il 17 maggio 2024 (SOLD OUT) e il 18 maggio 2024, e al calendario di date live già annunciate, che vedranno l’artista impegnato in una serie di concerti in giro per l’Europa, se ne aggiunge una molto importante. In diretta su RTL 102.5, annuncia l’apertura di una nuova data. L’artista sarà al Forum d’Assago il 21 ottobre 2024.

«La cosa di cui sono più entusiasta è una notizia che vi do in anteprima, qui a RTL 102.5, me l'hanno comunicata stamattina: il 21 ottobre ci sarà la prima data al Forum d'Assago».

Nella quarta serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover, Mahmood con I Tenores di Bitti, propone il brano "Come è profondo il mare" di Lucio Dalla.

«Ieri mi sono emozionato nel sentire i Tenores che aprivano la cover, hanno fatto questo intro a cappella incredibile. Avevo il groppo in gola».