Sanremo 2024, Annalisa verso la finalissima: “Nel percorso di crescita artistica è fondamentale comprendere la propria identità: si parte, si agisce d'istinto, fino a raggiungere il proprio obiettivo”

Nella quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia, hanno proposto il brano "Sweet dream (Are made of this)" degli Eurythmics, classificandosi al terzo posto della classifica finale alle spalle di Angelina Mango e Geolier.

«Con La Rappresentante di Lista non ci conoscevamo, ma abbiamo avuto modo di incontrarci grazie a Sanremo, che ha permesso di creare connessioni sorprendenti. La scelta della canzone è strettamente legata al suo significato per me, che ruota attorno al concetto di perseguire i sogni. Sono qui al festival per realizzare il mio sogno, e ogni passo che compio rappresenta una scelta in quella direzione. Nel percorso è fondamentale comprendere la propria identità: si parte, si agisce d'istinto, fino a raggiungere il proprio obiettivo».

Stasera, la cantante savonese, si prepara a salire di nuovo sul palco dell’Ariston con la sua “Semplicemente”. Considerata da pubblico e critica come una delle artiste in favorite per la vittoria della kermesse canora, Annalisa continua a mantenere alta l’attenzione, proponendo esibizioni decisamente all’altezza delle aspettative. Inoltre, a sorpresa, Annalisa ha svelato la versione in spagnolo del brano "Sinceramente". L'annuncio durante la conferenza stampa di ieri, 9 febbraio, con un breve ascolto.