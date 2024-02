Irama a RTL 102.5: “Cantare con Riccardo Cocciante è un onore e una responsabilità”

Irama è in gara al 74° Festival di Sanremo con “Tu no”, un brano denso e viscerale, di grande impatto, che il cantautore interpreta scavando nel profondo, in un climax emotivo dove pianoforte, Orchestra e voce diventano un tutt’uno. Il brano esalta al massimo le sue doti canore e interpretative e ne sottolinea il nuovo percorso artistico.

«Ieri è stato molto emotivo, spero che il brano sia arrivato alle persone. Sanremo è una bolla, cammini per strada e le persone ti fermano per strada, mi parlano della canzone. Devo tanto a Sanremo, ha fatto partire la mia storia. Ci sarà un progetto un po’ più avanti, sarà molto suonato. Stasera presenterò Angelina Mango, spero di non incartarmi».

Nella serata dedicata alle cover che andrà in scena al Teatro Ariston venerdì 9 febbraio, Irama avrà l’onore di salire sul palco con Riccardo Cocciante, uno dei suoi grandi punti di riferimento, e canteranno insieme il brano “Quando finisce un amore”, pubblicato esattamente cinquant’anni fa, nel 1974.

«Cocciante è una leggenda, un onore immenso per me. Cercherò di essere all’altezza di un grande della musica italiana. È una responsabilità e un orgoglio. Ha voluto vedermi dal vivo, ho cercato di farla mia. Cocciante è uno che si presta tanto, ho imparato tanto da lui»





"Tu no" - Irama

(di F. M. Fanti - G. Nenna - E. Mattozzi - F. Monti - G. Colonnelli Ed. Thaurus Publishing/Maira/Iris Flower – Milano)

Ma tu no

Tu no

Tu no

Tu no

Quando non c’eri

E non stavo in piedi

Avrei voluto aggrapparmi a un ricordo

Soltanto per vivere

E griderò forte

Ma non starò meglio

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Quando non c’eri

Passavano i mesi

E in un secondo tutto intorno era invisibile

E dimenticherò chi sei

Mi dimenticherò di te

E non lascerò

Non ti lascerò

Ancora una volta vedermi crollare

E mi innamorerò di lei

Ma tu non saprai mai chi è

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Non posso riportarti da me

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te