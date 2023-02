La Russia sospende il trattato sul nucleare con gli USA e il decreto sulla sovranità della Moldavia

Poche ore al primo anniversario dell'invasione russa in Ucraina. Quella che Vladimir Putin continua a definire "operazione militare speciale" e a cui non intende porre fine, come ribadito di ieri di fronte ai membri dell'Assemblea federale di Mosca. Un discorso in cui il presidente russo ha annunciato la sospensione del trattato New start firmato insieme agli Stati uniti per la riduzione dei rispettivi arsenali nucleari, decisione ratificata in mattinata dalla Duma. Non solo: in queste ore Mosca avrebbe anche sospeso un decreto di più di dieci anni fa in cui veniva sostenuta seppure in parte la sovranità della Moldavia nell'ambito delle politiche sul futuro della Transnistria, la regione separatista del Paese al confine con l'Ucraina sostenuta da Mosca e in cui sono stanziate truppe dell'esercito russo.





Guerra nucleare inammissibile

Rispetto alla sospensione del trattato New start, Vladimir Putin si è detto aperto a tornare indietro qualora Washington si impegnasse per una de-escalation, ma non solo. Secondo il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev la sospensione sarebbe dovuta anche alla necessità da parte di Mosca di includere nel trattato anche gli arsenali nucleari strategici di Gran Bretagna e Francia. Medvedev è tornato a parlare anche dell'andamento del conflitto, dichiarando che “la Russia sarà fatta a pezzi se interromperà l’invasione in Ucraina senza vincere e che la guerra finirà se gli Stati Uniti smetteranno di fornire armi a Kiev”. Resta però una condizione, secondo il viceministro degli Esteri Serghei Ryabkov, ossia quella per cui per la Russia una guerra nucleare rimane "inammissibile".