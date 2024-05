La7 sul caso Gruber-Mentana, "mantenere rispetto reciproco e verso l'azienda"

Tutto è nato la sera di lunedì, quando Lilli Gruber ha aperto la sua trasmissione senza utilizzare la sua frase di rito "buona sera e benvenuti a Otto e mezzo". Non erano le otto e mezzo, in effetti, ma non accade praticamente mai che la trasmissione inizi a quell'ora. Si va in onda normalmente intorno alle 20:40. Quella sera erano le 20:46, qualche minuto più tardi del solito. Non è di certo la prima volta che accade, in televisione, in radio, in eventi dal vivo. Questa volta però Gruber pare non aver gradito. Per questo motivo ha aperto la puntata del lunedì ironizzando in maniera forse piccata sul ritardo: "Buona sera e benvenuti alle 20:46, non alle otto e mezzo. L'incontinenza è una brutta cosa". La polemica era riferita al ritardo accumulato alla fine del telegiornale condotto da Enrico Mentana che va in onda subito prima. E la risposta dello stesso Mentana non si è fatta attendere.





La replica di Mentana

Dopo aver pubblicato un post sui social evidenziando la curva di ascolto della rete durante il suo telegiornale, Mentana ha scelto di parlare anche alla fine del telegiornale di martedì. "Ieri sera siamo andati un po' lunghi con il telegiornale, era una giornata cruciale, importantissima: la prospettiva di pace in Medioriente, la tragedia di Casteldaccia, vicino a Palermo. In più, come ogni lunedì, c'erano i nostri sondaggi e l'appuntamento con il Dataroom di Milena Gabanelli. Come ogni lunedì, siamo andati un po' lunghi, me ne scuso con i telespettatori. Un po' lunghi, come era prestabilito e concordato con chi dirige questa rete". E ancora: "Chi ci ha seguito, Lilli Gruber, ha avuto parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto, sono qui da 14 anni e non ho mai offeso nessuno. Gradirei reciprocità e che nell'azienda non ci fosse il mutismo che accompagna la vicenda da 24 ore. Domani vedremo se c'è stato qualcosa, sennò trarrò le conclusioni e le dovute conseguenze".





La nota dell'azienda

Nella mattinata di mercoledì La7 si è fatta sentire con un comunicato dell'editore Urbano Cairo. "La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un'azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l'autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti". Mentana ha commentato la nota con un post sui social scrivendo semplicemente "sottoscrivo". Anche Gruber ha inviato una nota in risposta al comunicato dell'azienda: "Condivido da sedici anni la linea e le regole della mia azienda".