Lanciata oggi nello spazio la sonda JUICE in viaggio verso Giove, arriverà tra 8 anni

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Questo pomeriggio, alle 14 e 14 ora italiana, è stata lanciata, dalla base di Kourou, nella Guyana francese la navicella spaziale JUICE diretta verso le lune di Giove, Ganimede, Callisto e Europeo, con l’obiettivo di capire se sotto la superficie ghiacciata di queste lune gioviane ci siano forme di vita. Il lancio, in un primo tempo previsto per ieri, è stato rinviato di 24 ore a causa delle pessime condizioni meteo. La partenza è avvenuta con successo, infatti, 26 minuti dopo il decollo, avvenuto con un razzo Ariane 5 dalla base di Malindi dell'Agenzia Spaziale Italiana, che collabora al progetto, è stato captato il segnale della separazione della sonda dal lanciatore. Quello che si prevede è un lungo viaggio perché Giove verrà raggiunto tra 8 anni. La missione durerà in totale 11 anni.





L’obiettivo della missione

La missione della sonda JUICE prevede il raggiungimento di Ganimede, Callisto e Europeo, le tre lune di Giove tra 8 anni. I ricercatori si sono prefissi lo scopo di acquisire informazioni sulle possibili forme di vita presenti sotto la superficie ghiacciata. Questo progetto vede l’Italia in prima fila, perché l’agenzia spaziale italiana ha contribuito alla costruzione della sonda, infatti il telescopio è stato prodotto anche da un’azienda italiana, così come i pannelli solari sono “made in Italy”. La sonda dell’agenzia spaziale europea, adesso prevede un lungo viaggio verso il pianeta del sistema solare che sarà raggiunto nel luglio 2031 dopo aver sfruttato quattro volte l'assistenza gravitazionale della Terra e di Venere. Dopo una serie di esplorazioni di Europa e Callisto entrerà in orbita nel 2034 attorno a Ganimede per un ulteriore studio che verrà completato nel 2035.