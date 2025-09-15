Laura Pausini a RTL 102.5: “Non vedo l’ora che esca ‘Io canto 2’, anche perché questo mi permetterà di stare ancora di più in tour”

Laura Pausini è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per raccontare, ai microfoni di RTL 102.5, il suo grande ritorno: un nuovo singolo, un nuovo album e un nuovo tour. In occasione dell’uscita del nuovo singolo, “LA MIA STORIA TRA LE DITA”, rilasciato il 12 settembre, arriva a sorpresa la conferma dell’attesissimo nuovo live “IO CANTO WORLD TOUR 2026/2027”.





IL NUOVO SINGOLO “LA MIA STORIA TRA LE DITA” E IL NUOVO ALBUM DI COVER “IO CANTO 2”

«Sono partita dall’idea principale di fare canzoni nuove e di voler stare sul palco, ma ero stanca di cantare le mie canzoni, tanto che quando facevamo il soundcheck chiedevo di cantare le canzoni di altri. Avevo già quindi “Io canto 2” nella gola. Avevo già il singolo “La mia storia tra le dita” perché è stato il primo provino che ho fatto per l’album di cover “Io canto”. Mia madre mi ricordò che “Io canto” la cantavamo sempre in cucina e non potevo non metterla come prima traccia del disco. Quindi decisi di tenere “La mia storia tra le dita” per un eventuale “Io canto 2”. Questo gennaio ho ritrovato tantissimi provini che avevo fatto per “Io canto” e ho fatto una nuova ricerca perché mi stavo divertendo. Ho fatto proprio dei karaoke a casa. In questo modo sto facendo “Io canto 2”, perché lo sto ancora registrando. È molto difficile capire quali sono le cover giuste in questo momento, sto facendo una selezione finale. Non vedo l’ora che esca l’album. Questa volta non tradurrò le canzoni in spagnolo per “Yo canto 2”, ma sarà un omaggio ai cantautori spagnoli e latino americani. Sto preparando due dischi con lo stesso concetto ma con contenuti diversi e questo mi permette di stare ancora più in tour» ha svelato Laura Pausini nel corso di “The Flight”, in merito a “IO CANTO 2”, il nuovo album di cover in uscita nei prossimi mesi. Si tratta di un progetto che segue le orme del successo planetario del disco di cover, “IO CANTO”, pubblicato nel 2006 per omaggiare i grandi successi italiani e farli conoscere all’estero, un ringraziamento per il primo Grammy Awards arrivato qualche mese prima, e che l’avrebbe portata l’anno dopo al suo primo trionfale San Siro, prima donna a conquistarlo, la notte del 2 giugno 2007 davanti a 70mila spettatori. Il primo singolo di “IO CANTO 2”, sarà “LA MIA STORIA TRA LE DITA” e sarà disponibile in quattro versioni: italiano, spagnolo (MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS), portoghese (QUEM DE NÓS DOIS) e francese (MON HISTOIRE ENTRE LES DOIGTS), accompagnato dal videoclip diretto da Gaetano Morbioli per Run Multimedia. Il brano, reinterpretazione di un classico del cantautorato italiano di Gianluca Grignani (1994), è stato prodotto e arrangiato da Paolo Carta.





IL MUSEO DEDICATO A LAURA PAUSINI

La prima esibizione dal vivo del brano “LA MIA STORIA TRA LE DITA” ha colto di sorpresa i fan accorsi a Solarolo, domenica 7 settembre, per l’inaugurazione del primo museo in Italia dedicato ad un’artista italiana, che ha visto Laura tagliare il nastro e regalare uno spoiler estemporaneo ai presenti, davanti alle mura di quella che è stata un tempo la casa della famiglia Pausini e poi sede del Laura Pausini Official Fanclub. L’unico fanclub ufficiale, fondato nel settembre 1995, proprio quest’anno ha raggiunto il traguardo dei 30 anni di vita, un traguardo festeggiato il 6 Settembre al Palacattani di Faenza (Ravenna), durante il PAU PARTY 2025, riservato proprio ai soci del Laura4U.com, i primi ad ascoltare uno spoiler del nuovo singolo nelle varie versioni. «È stata un’idea bellissima del mio babbo, che da sempre è il mio fan numero 1 e il presidente del mio fanclub. In questi anni è sempre stato molto a contatto con i soci del fanclub e mi hanno detto più volte che volevano far diventare la casa dove sono cresciuta un museo. Io non volevo all’inizio ma mio padre mi ha convinto dicendomi che era meglio godermelo ora che sono viva» racconta Laura Pausini in diretta su RTL 102.5. «Abbiamo trovato tantissimo materiale di cui io non mi ricordavo l’esistenza, anche di quando ero molto piccola, come la pagella, la patente o gli occhiali che indossavo. Il museo è proprio un percorso cronologico: dove c’era la cucina, ora c’è una stanza dedicata alla tv, quindi i programmi in cui ho partecipato e quelli in cui ho condotto e ci sono tutti i copioni, per esempio. Nel salotto ci sono tutti i tour: vestiti, strumenti, aste, microfoni e oggetti che ho usato sul palco, dal 1993 a oggi. Sono 32 anni di storia, di cui è raccontato tutto. C’è anche una stanza che si chiama “Memorabilia”, in cui ogni mese cambiamo gli oggetti, altrimenti non si vedrebbero tutti» ha concluso la cantautrice.





IL TOUR “IO CANTO WORLD TOUR 2026/2027”.

Da marzo 2026 si accenderanno i riflettori dell’undicesima tournée mondiale, a distanza di poco più di un anno dalla fine dell’ultimo tour dei record. Per la prima volta la partenza è prevista dall’estero, precisamente dalla Spagna, il 27 Marzo a Pamplona, toccando le città di Tenerife, Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America Latina, con date in Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico, e sbarcare negli Stati Uniti, nelle città di Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York. In autunno sarà la volta dell’Italia e dell’Europa, nei palazzetti delle più grandi metropoli, per poi sbarcare in Brasile a febbraio 2027 per tornare in patria con un mega show negli stadi, e una reprise invernale di nuovo in Italia ed Europa fino alla fine dell’anno. Un calendario ricchissimo, che rispecchia la caratura di un’artista internazionale che da più di 30 anni porta la sua musica in giro per il mondo e che quest’anno presenterà oltre ai brani più celebri alcun delle tracce contenute nel nuovo album, “IO CANTO 2”.

