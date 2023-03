Laura Pausini ha detto sì al suo Paolo Carta: cerimonia intima nella sua Romagna con la figlia a portare le fedi

PHOTO CREDIT: goigest

Il sì tanto atteso

Dopo 18 anni di fidanzamento e una figlia, Paola di 10 anni, per Laura Pausini e Paolo Carta è arrivato il gran giorno. I due si sono sposati a Rivarolo in provincia di Ravenna nella casa di famiglia della popstar. Qualche ore prima di pubblicare sul proprio profilo Instagram le immagini della cerimonia, un romantico post scandiva la promessa di matrimonio di Laura e Paolo con un verso di un brano inedito Davanti a Noi composto per l'occasione. Nelle stories, poi la cantante ha pubblicato anche una foto della figlia Paola che, in abito di pizzo bianco e un bouquet di fiori, ha portato gli anelli ai genitori come avevano desiderato da sempre. Poi un altro scatto della mano della sposa e dello sposo entrambi con la fede al dito.

Matrimonio a sorpresa

Laura Pausini ha sicuramente colto di sorpresa tutti, fan compresi. La cerimonia, infatti si è svolta in gran segreto in Romagna nella casa dei genitori di Laura, in un contesto privato e dedicato solo a familiari e a pochi amici intimi. Laura aveva infatti invitato tutti a una cena per festeggiare il suo trentennale di carriera ma una volta arrivati gli ospiti hanno trovato ad accoglierli gli sposi: la popstar in abito lungo bianco e giacca candida con i capelli raccolti e suo marito in elegante abito scuro.