LDA & Aka 7even a Sanremo 2026 con “Poesie clandestine”: il testo e il significato del brano in gara al Festival

Il duo formato da LDA & Aka 7even porta sul palco del teatro Ariston per la gara del Festival di Sanremo 2026 il brano “Poesie clandestine”. I due giovani artisti sono 'nati' ad Amici di Maria De Filippi. Il primo fu un allievo di canto nella 21esima edizione del talent (2021), il secondo in quella precedente.

Si tratta di una canzone napoletaneggiante dedicata ad un amore intenso e carnale, ma allo stesso tempo fuggevole e passeggero. Il brano gode di sonorità tipiche del pop latino.

Per AKA 7even (nome reale Luca Marzano) si tratta della seconda partecipazione al Festival. La prima risale al 2022 in solitaria con il pezzo "Perfetta così".

Anche per LDA (Luca D’Alessio) si tratta della seconda esperienza a Sanremo. Nel 2023 debuttò con il brano "Se poi domani".

Testo “Poesie clandestine”

Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo

Eternamente sarei condannato ad una folle bugia

È da questo dolore che nasce un amore catartico

Sembra fatto per noi

Ti ho dedicato poesie clandestine

Io che ti inseguo mentre te ne vai

Neanche le onde agitate stanotte sanno dove sei

E la frenesia che ti porta a svanire

Per evitare una notte di guai

Così avvolgente che rende reale l’effetto che fai

Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè

Tu verrai sempre prima di me

Prima di lei

Perché

Solo così ci sentiamo a casa

È una metropoli solitaria

Questa storia che è piena di ma

Piena di se

Come te

Bella da farmi mancare l’aria

Tu sei Napoli sotterranea

Questa musica sale nel sangue carnale

D’amore si muore soltanto con te

Tu sei capace di farmi soffrire

Siamo in un limbo tra sogni e realtà

Ogni ferita dimostra soltanto quanto ti vorrei

Ma c’è chi giudica senza capire

Che non è giusto provare a metà

Un sentimento che basta da solo a parlare di noi

Piangeremo un mare, mare, mare

Negli occhi lacrime di sale

Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè

Tu verrai sempre prima di me

Prima di lei

Perché

Solo così ci sentiamo a casa

È una metropoli solitaria

Questa storia che è piena di ma

Piena di se

Come te

Bella da farmi mancare l’aria

Tu sei Napoli sotterranea

Questa musica sale nel sangue carnale

D’amore si muore soltanto con te

Cosa c’è tra la vita e la morte

Se non un paradiso di colpe

Siamo anime in preda alla sorte

In fondo sai

Che nel bene o nel male sarai

La mia cura alla malinconia

Che mi prende e mi porta da te

Che mi prende e mi porta da te

Che mi prende e mi porta da te

Tu verrai sempre prima di me

Prima di lei

Perché

Solo così ci sentiamo a casa

È una metropoli solitaria

Questa storia che è piena di ma

Piena di se

Come te

Bella da farmi mancare l’aria

Tu sei Napoli sotterranea

Questa musica sale nel sangue carnale

D’amore si muore soltanto con te.

Il significato del brano

Il brano è una canzone d'amore che può essere dedicata a una città, a una persona o a un amico. Un amore viscerale, irrazionale e profondo, vissuto tra luce e ombra, dove soffrire diventa quasi il prezzo necessario per sentirsi vivi.

Gli Autori del brano Poesie clandestine

di A. Caiazza - L. D’Alessio - L. Marzano - V. Petrozzino

R. Romito - F. D’Alessio - M. Villano

Ed. GGD Edizioni/Thaurus Publishing/Nalasimba/

Sony Music Publishing (Italy)/Copyright Control