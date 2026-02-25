LDA & Aka 7even a Sanremo 2026 con “Poesie clandestine”: il testo e il significato del brano in gara al Festival
25 febbraio 2026, ore 01:00
Il duo ex Amici propone al Festival di Sanremo 2026 un brano che parla di un amore intenso e carnale ma in qualche modo fuggevole e passeggero
Il duo formato da LDA & Aka 7even porta sul palco del teatro Ariston per la gara del Festival di Sanremo 2026 il brano “Poesie clandestine”. I due giovani artisti sono 'nati' ad Amici di Maria De Filippi. Il primo fu un allievo di canto nella 21esima edizione del talent (2021), il secondo in quella precedente.
Si tratta di una canzone napoletaneggiante dedicata ad un amore intenso e carnale, ma allo stesso tempo fuggevole e passeggero. Il brano gode di sonorità tipiche del pop latino.
Per AKA 7even (nome reale Luca Marzano) si tratta della seconda partecipazione al Festival. La prima risale al 2022 in solitaria con il pezzo "Perfetta così".
Anche per LDA (Luca D’Alessio) si tratta della seconda esperienza a Sanremo. Nel 2023 debuttò con il brano "Se poi domani".
Testo “Poesie clandestine”
Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo
Eternamente sarei condannato ad una folle bugia
È da questo dolore che nasce un amore catartico
Sembra fatto per noi
Ti ho dedicato poesie clandestine
Io che ti inseguo mentre te ne vai
Neanche le onde agitate stanotte sanno dove sei
E la frenesia che ti porta a svanire
Per evitare una notte di guai
Così avvolgente che rende reale l’effetto che fai
Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè
Tu verrai sempre prima di me
Prima di lei
Perché
Solo così ci sentiamo a casa
È una metropoli solitaria
Questa storia che è piena di ma
Piena di se
Come te
Bella da farmi mancare l’aria
Tu sei Napoli sotterranea
Questa musica sale nel sangue carnale
D’amore si muore soltanto con te
Tu sei capace di farmi soffrire
Siamo in un limbo tra sogni e realtà
Ogni ferita dimostra soltanto quanto ti vorrei
Ma c’è chi giudica senza capire
Che non è giusto provare a metà
Un sentimento che basta da solo a parlare di noi
Piangeremo un mare, mare, mare
Negli occhi lacrime di sale
Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè
Tu verrai sempre prima di me
Prima di lei
Perché
Solo così ci sentiamo a casa
È una metropoli solitaria
Questa storia che è piena di ma
Piena di se
Come te
Bella da farmi mancare l’aria
Tu sei Napoli sotterranea
Questa musica sale nel sangue carnale
D’amore si muore soltanto con te
Cosa c’è tra la vita e la morte
Se non un paradiso di colpe
Siamo anime in preda alla sorte
In fondo sai
Che nel bene o nel male sarai
La mia cura alla malinconia
Che mi prende e mi porta da te
Che mi prende e mi porta da te
Che mi prende e mi porta da te
Tu verrai sempre prima di me
Prima di lei
Perché
Solo così ci sentiamo a casa
È una metropoli solitaria
Questa storia che è piena di ma
Piena di se
Come te
Bella da farmi mancare l’aria
Tu sei Napoli sotterranea
Questa musica sale nel sangue carnale
D’amore si muore soltanto con te.
Il significato del brano
Il brano è una canzone d'amore che può essere dedicata a una città, a una persona o a un amico. Un amore viscerale, irrazionale e profondo, vissuto tra luce e ombra, dove soffrire diventa quasi il prezzo necessario per sentirsi vivi.
Gli Autori del brano Poesie clandestine
di A. Caiazza - L. D’Alessio - L. Marzano - V. Petrozzino
R. Romito - F. D’Alessio - M. Villano
Ed. GGD Edizioni/Thaurus Publishing/Nalasimba/
Sony Music Publishing (Italy)/Copyright Control