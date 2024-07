Le novità del palinsesto di RTL 102.5: da Ambra Angiolini a Gli Autogol, passando per la "Power Hits Parade"

Grandi novità sono dietro l’angolo, con alcuni innesti nel palinsesto della prima radio d’Italia, già molto forte, con grande spazio all’approfondimento giornalistico con “Non Stop News”, “L’Indignato Speciale“ e i GO ogni ora, sempre in diretta.

LE NOVITÀ IN PALINSESTO: AMBRA ANGIOLINI IN “W L’ITALIA” CON ANGELO BAIGUINI

Dalle 9:00 alle 11:00, ne "La Famiglia giù al Nord" arriva Paolo Cavallone, mentre dalle 11:00 alle 13:00 in "W l’Italia" Ambra Angiolini, insieme ad Angelo Baiguini, vi terranno compagnia dal lunedì al giovedì. Un'altra grande novità arriva nel pomeriggio con Fulvio Giuliani che entra in conduzione con la storica Nicoletta Deponti in "Password", mentre Cecilia Songini sarà al Social Corner. Dalle 19:00 alle 21:00, in "Protagonisti", è confermata la squadra con Francesco Fredella, Gianni Simioli, Francesco Taranto e Antonio Sica dall’aeroporto di Roma Fiumicino con tutti i principali protagonisti del giorno in giro per l’Italia. Ma di venerdì, dalle 19:00 alle 20:00, arriva un vero e proprio imperdibile appuntamento show con Gabriele Parpiglia e tutte le ultimissime dal mondo dello spettacolo.

“’70 ’80 ’90 ALL’ORA” CON MASSIMO ALBERTI

Sempre di venerdì, si continuerà a ballare con Massimo Alberti e “’70 ’80 ‘90 all’ora”: dalle 18:00 alle 19:00 alzate il volume.

“POWER HITS PARADE” CON LUCA DONDONI E “AUTOGOL SUPER SHOW” CON GLI AUTOGOL

Novità musicali in arrivo di sabato con Luca Dondoni che condurrà, dalle 13:00 alle 15:00, la “Power Hits Parade”: la super classifica musicale dei dischi più trasmessi in radio. “Pop Around the Clock” sarà condotto da La Mario. Poi Gli Autogol, trio formidabile che ha commentato gli Europei di calcio, dalle 13:00 alle 15:00 ogni domenica con “Autogol Super Show”. Nella “Suite 102.5”, invece, Diego Zappone, oltre al weekend, sarà in diretta per altre tre puntate, mentre Jessica Brugali continuerà la diretta ogni martedì. Luisa Carnello si sposta nella “Suite 102.5” ogni sabato e domenica.

IL COMMENTO DI LORENZO SURACI

Lorenzo Suraci (presidente di RTL 102.5): “Abbiamo agito su un palinsesto già molto forte inserendo nuovi innesti che renderanno le fasce d’ascolto ancora più interessanti. A partire da Ambra Angiolini a W l’Italia con Baiguini, passando per Dondoni e la ‘Power Hits Parade’ di sabato, fino a Gli Autogol di domenica”.