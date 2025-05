Ligabue, nuovo film in arrivo: "Non ho la scusa di non avere una storia"

Il cantautore lo rivela durante un'intervista a Che Tempo Che fa

Ligabue, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa ieri 4 dicembre, ha aperto uno spiraglio ad una speranza che molti fan nutrivano. Il cantautore potrebbe infatti tornare dietro la macchina da presa, a 14 anni di distanza dal suo ultimo film "Da zero a dieci" del 2002, per raccontare la storia di Riko, il protagonista del concept album "Made in Italy".

"Adesso dovrei studiare" commenta Ligabue commentando le nuove tecnologie cinematografiche e "non ho più la scusa di non avere una storia". La storia c’è ed ha anche un protagonista: Riko, il suo alter ego. In un’intervista rilasciata a Sette, il settimanale del Corriere della Sera, il rocker di Correggio ha anche citato Stefano Accorsi sostenendo che sarebbe il protagonista perfetto per raccontare la storia di "Made in Italy".

