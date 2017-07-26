Ligabue regista ironizza, Sono sereno, va tutto bene

Ligabue regista ironizza: "Sono sereno, va tutto bene"

Redazione Web

26 luglio 2017, ore 16:00

Ultima settimana di riprese per il nuovo film "Made In Italy" prossimamente al cinema

Ultima settimana di riprese per il nuovo film "Made In Italy" di Ligabue prossimamente al cinema. Il rocker ironizza postando una foto divertente in cui spalanca gli occhi nervoso: "Ultima settimana di riprese: va tutto bene, sto bene, qui sul set tutto tranquillo, sono sereno!".


