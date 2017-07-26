Ligabue regista ironizza: "Sono sereno, va tutto bene"

26 luglio 2017, ore 16:00
Ultima settimana di riprese per il nuovo film "Made In Italy" prossimamente al cinema
Ultima settimana di riprese per il nuovo film "Made In Italy" di Ligabue prossimamente al cinema. Il rocker ironizza postando una foto divertente in cui spalanca gli occhi nervoso: "Ultima settimana di riprese: va tutto bene, sto bene, qui sul set tutto tranquillo, sono sereno!".
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Terrazza sentimento, su Netflix il documentario in tre episodi sul caso di Alberto Genovese
La ricostruzione della vicenda che portò alla condanna dell'imprenditore per violenza sessuale, lesioni personali aggravate, detenzione di materiale pedopornografico, cessione e detenzione di sostanze stupefacenti