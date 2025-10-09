"Lo famo strano? Lo famo sindaco": Verdone sindaco di Roma per un giorno

Proprio come Alberto Sordi ai tempi di Francesco Rutelli. Carlo Verdone sarà sindaco di Roma per un giorno: il 17 novembre 2025, data del suo compleanno. Sordi, in quell'indimenticabile 15 giugno 2000, ha passeggiato per la capitale, inaugurando anche la Torre delle Milizie il cui restauro era stato appena ultimato. Un momento mediaticamente forte, che tutti ricordano.

VERDONE ED L LEGAME CON ROMA

Ama Roma. Vive a Roma. Tifa Roma. Carlo, che ha regalato capolavori cinematografici nella sua carriera, su indicazione di Roberto Gualtieri sale al Campidoglio in quella che sarà una giornata indimenticabile. Per tutti.

Sembra quasi di rivedere una delle puntate della serie Vita da Carlo, dove Verdone si candida a sindaco di Roma. L'annuncio di Gualtieri arriva in un caldo pomeriggio di ottobre: "Ci sarà un nuovo ingresso nella giunta, in occasione dei suoi 75 anni, ho chiesto a Carlo Verdone di fare il sindaco"

L'AMORE PER ROMA

Roma nella sua vita c'è sempre (anche nei suoi film). Perché con la Capitale Carlo vive un amore vero e proprio. Scandito dal tempo, in una città eterna dove il tempo sembra essersi fermato tra le rovine imperiali, all'ombra del Colosseo. Scandito dal rock, che accompagna da sempre i momenti della sua vita. Verdone, che in questi mesi è impegnato sul set di un nuovo film, è amato da intere generazioni perché riesce a raccontare come pochi tutti i tic degli italiani. Modi di dire e di fare che sono diventati consuetudine.

VITA DA CARLO: GRANDI RITORNI, NEW ENTRY E GUEST STAR

Sta per tornare Vita da Carlo 4. Accanto a Verdone, un cast ricco e variegato: Sergio Rubini, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Maria Paiato, Claudia Potenza, Filippo Contri, Maccio Capatonda, e numerose guest star, tra cui Francesca Fagnani, Renzo Rosso, Giovanni Veronesi, Vera Gemma e Alvaro Vitali.

Tra le nuove leve del cast anche Roberto Citran, Aida Flix, Phaim Bhuiyan, e Anastasia Kuzmina, insieme a molti altri volti noti e nuovi talenti. La serie, prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, è frutto della collaborazione creativa tra Verdone, Nicola Guaglianone e Menotti, mentre la sceneggiatura è firmata, oltre che dallo stesso Verdone, da Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni. Alla regia, Verdone si alterna con Valerio Vestoso.

Verdone sembra attraversare un momento di grande ispirazione. Dopo Vita da Carlo è già tornato sul set per girare il suo 28esimo film, Scuola di seduzione. L'uscita è prevista per febbraio, ancora una volta in esclusiva su Paramount+, piattaforma che ha deciso di puntare con convinzione sull’attore e regista romano, continuando a sostenerlo e valorizzarlo.