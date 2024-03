Lo street artis Jorit chiede una foto con Putin durante un forum a Sochi, in Russia: polemiche e critiche

Irrompe nel Forum della gioventù che si è svolto a Sochi, in Russia, lo street artist italiano, Ciro Cerullo, conosciuto con il nome di Jorit, e il siparietto con Vladimir Putin ha fatto il giro del mondo, ripreso dalle telecamere russe e diffuso sui social. Un intermezzo che ha il sapore della propaganda politica, vista l’imminenza delle elezioni presidenziali in Russia, dal 15 al 17 marzo. Mentre era in corso il forum, l’artista 33enne ha chiesto a chiesto a Putin di poter fare una foto con lui, perché, ha detto, "Voglio dimostrare all’Italia che lei è umano come tutti e che la propaganda su di lei non è vera". Al che, il presidente ha risposto: "Certo, basta che non mi dia un pizzicotto per sincerarsi che sono una persona reale". Putin ha poi fatto una foto con l'artista italiano e una con un giovane africano.

Artista prolifico

Jorit, nato a Quarto in provincia di Napoli, è l’autore di diversi murales che ritraggono sulle facciate di palazzi di periferia personaggi celebri, da Lucio Dalla a Diego Armando Maradona, da Ilaria Cucchi a Fabrizio De André. Fuori dall’Italia aveva realizzato opere a Betlemme e in Russia, prima e dopo la guerra con l’Ucraina. Al forum della gioventù ha partecipato anche l’attrice italiana Ornella Muti di cui Jorit ha realizzato un murale svelato ieri a Sochi