Londra, armato di katana accoltella cinque persone nella stazione della metropolitana

È accaduto questa mattina nella stazione di Hainault, zona nord est di Londra. È qui che un 36enne armato di katana ha colpito in maniera indiscriminata le persone che trovata davanti a sé: in totale sono cinque le persone aggredite. Uno di loro, un tredicenne, è morto. L'uomo, arrestato, ora è accusato di omicidio, oltre che di tentato omicidio plurimo. Virale un video pubblicato sui social, in cui si vede l'uomo, la felpa gialla, con la spada in mano.





ESCLUSO IL MOVENTE TERRORISTICO

Scotland Yard al momento esclude il movente terroristico e fa sapere che non si cercano altri complici. L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un raptus, con l’uomo che prima ha schiantato il suo furgone contro un’abitazione a Thurlow Gardens, poi ha imbracciato la spada da samurai. Non si hanno notizie sulle condizioni degli altri feriti. Il premier Rishi Sunak ha parlato di unesprimendo vicinanza alle famiglie della persone coinvolte.





LE ELEZIONI TRA DUE GIORNI

Un nuovo episodio di violenza che arriva a due giorni dalle elezioni amministrative in Inghilterra e Galles, il prossimo 2 maggio, e che includono anche il voto per il sindaco di Londra. I sondaggi credono alla riconferma, a 8 anni dalla prima elezione, dell'attuale primo cittadino, il laburista Sadiq Khan. A sfidarlo, la Tory Susan Hall, che punta a diventare il primo sindaco donna. Una campagna elettorale in cui centrale è proprio il tema criminalità, con Hall che pungola sulla percezione dell'insicurezza nella metropoli inglese.