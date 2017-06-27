Louis Tomlinson: "Mi sentivo il ragazzo dimenticabile"

L'artista si è raccontato al The Observer ed è intervenuto per la prima volta sulla questione "One Direction"

Louis Tomlinson si è raccontato al The Observer e ha parlato della sua carriera da solista, per la prima volta dalla "pausa" dei One Direction. Quando era ad X Factor, Louis si sentiva "il ragazzo in ultima fila, quello dimenticabile. Non ho mai cantato una strofa da solo durante X Factor: ogni settimana stavo sul palco e pensavo 'cos'ho fatto per contribuire a tutto ciò? Ho cantanto un'armonia che magari non si sente neanche nel mix". Parlando del resto del gruppo: "Niall è il ragazzo più adorabile del mondo. Felicemente irlandese, senza arroganza. Ed è senza paura. Tornando indietro, Zayn ed io il primo anno eravamo quelli con meno fiducia in sé. Ma Zayn ha una voce fantastica. Liam ha una buona presenza sul palco, come Harry, intrattiene il pubblico, balla. Harry poi è davvero cool. E poi ci sono io. Se 18 mesi fa mi aveste chiesto: 'hai intenzione di fare qualcosa da solista?' Avrei risposto: 'assolutamente no'".

