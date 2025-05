Luca Carboni a RTL 102.5: "Per il tour a teatro tante sorprese"

Scaletta rivoluzionata, nuovi arrangiamenti e anche ospiti sul palco

Luca Carboni si sta preparando per il nuovo tour che partirà a dicembre ma saranno quattro eventi live esclusivi. Il cantautore ai microfoni di RTL 102.5 ha infatti annunciato che ci saranno delle novità rispetto al precedente tour: "E' stato un anno meraviglioso. Prima i club poi i palazzetti e i Festival estivi. Mi sembrava ora giusto chiudere a augurare Buon Natale a chi mi segue proprio in una dimensione intima come i teatri. Ci saranno delle novità a partire dalla scelta delle canzoni, alcuni arrangiamenti saranno nuovi e non escludo di avere qualche ospite sul palco". Appuntamento quindi il 5 dicembre a Milano al Teatro degli Arcimboldi, poi il tour prosegue l’8 a Bologna al Teatro Europauditorium, il 12 a Roma all’Auditorium Parco della Musica e il 16 dicembre a Bari al Teatro Team. RTL 102.5 è media partner della tournée.

