Luna piena, sino a venerdì la più grande del 2024, la maggiore visibilità alle 18.19 di giovedì

Giovedì 17 ottobre è il momento della terza di quattro consecutive, delle cosidette superlune di fine 2024, chiamata anche "Superluna del cacciatore". E’ la più grande e brillante del 2024, facendo apparire la Luna come piena per circa tre giorni, sin da martedì sera a venerdì mattina. Il fenomeno si verifica quando il nostro satellite naturale si trova entro il 90% dal perigeo (punto di massima vicinanza alla Terra), rendendola più grande (fino al 10%) e luminosa (fino al 30%) di una normale Luna piena. L'evento è percepibile a occhio nudo, con la migliore visione, che darà il massimo della sua spettacolarità quando la Luna sarà bassa sull'orizzonte.La fase massima di Luna piena della "superluna" avviene esattamente il 17 ottobre alle 13:26 ora italiana. La Luna è come piena per circa tre giorni, da martedì sera a venerdì mattina. Il 17 ottobre sorge in direzione est-nordest alle 18:19 (coordinate di Roma), tramontando alle 07:10 del mattino successivo.Apparirà rossastra, perché l'atmosfera terrestre diffonderà la luce blu riflessa dalla Luna più di quella rossa, che rimarrà relativamente indisturbata dando al nostro satellite il caratteristico colore rossastro. È lo stesso meccanismo che rende rosso il Sole all'alba e al tramonto. Viene anche chiamata la "Luna del cacciatore" poiché coincide, storicamente, col periodo in cui i campi erano stati mietuti dagli agricoltori e di conseguenza i cacciatori potevano vedere più facilmente le loro prede attraversare i campi appiattiti.

La situazione astronomica

Il Sole è nella Bilancia, Mercurio staziona nello Scorpione. Venerem invece, raggiunge il Sagittario. Marte in Cancro, Plutone nel segno del Capricorno. La Luna è Piena nell'Ariete. Saturno e Nettuno si trovano in Pesci, Giove in Gemelli e Urano in Toro. Il periodo è contraddistinto dalla Luna Piena in Ariete, il che vuol dire che ci sono molte nuove possibilità: in amore, così come sul lavoro. Periodo di rinnovamento e di svolte, alcune anche inattese. Il transito, che nasce dall'eclissi della Luna Nuova in Bilancia, porta insomma una ventata di aria fresca e nuovi obiettivi da fissare.

Effetti collaterali

Secondo uno studio, condotto dall’ex studente dell’Università del Texas A&M Kentaro Iio e dal professor Dominique Lord del dipartimento d’ingegneria civile e ambientale, si è rilevato un incremento del 45,8% delle collisioni con la fauna selvatica nelle notti di luna piena, nel confronto con quelle di luna nuova.La ricerca, si è svolta su dieci anni di dati raccolti in Texas, ha messo in luce una differenza rilevante tra le notti illuminate dalla luna e quelle buie, fornendo un’interessante spiegazione per tale aumento di scontri. Sorprendentemente, lo studio non ha evidenziato variazioni significative negli incidenti che non coinvolgono animali selvatici durante gli stessi periodi considerati. Questo dimostrerebbe che la maggiore luminosità della luna piena non incide direttamente sulla capacità dei conducenti di evitare altri tipi di urti, ma ha un impatto specifico sulle collisioni con la fauna.