Maltempo in Veneto, il governatore Zaia parla di danni ingentissimi

Centinaia di abitazioni, cantine allagate e strade ricoperte di fango in Veneto. Il governatore Luca Zaia questa mattina ha parlato di danni ingentissimi non ancora calcolabili. Si lavora per riportare la situazione alla normalità, dopo il maltempo che ha colpito la regione, in particolare nel vicentino e nel padovano dove questa mattina è esondato a Camposampiero il fiume Muson dei Sassi, per la rottura di un argine a causa delle forti piogge. Evacuate alcune case rimaste isolate. I tecnici del Dipartimento nazionale della Protezione civile effettueranno domani una serie di sopralluoghi nelle zone alluvionate del Veneto. Intanto, le conseguenze del maltempo in Lombardia si stanno attenuando. Nelle scorse ore è stato recuperato dai vigili del fuoco nel comasco il corpo di Mario Porro, 66 anni, il pensionato di Cantù disperso da ieri pomeriggio, l’uomo è stato travolto dalle acque del torrente Serenza in piena. Nel mantovano una tromba d'aria ha scoperchiato abitazioni e ha fatto rovesciare sette vagoni di un treno merci fermo sui binari, del peso di 22 tonnellate ciascuno. E' un miracolo che non ci siano stati feriti, ha commentato nel primo pomeriggio il sindaco di Borgo Mantovano Alberto Borsari.





Po osservato speciale

Il Po osservato speciale per la piena determinata dalle intense precipitazioni degli ultimi giorni nei versanti lombardi e piemontesi sviluppatasi a partire dal tratto lombardo-emiliano. La piena nei prossimi giorni interesserà il corso del fiume anche nei tratti a valle, fino ai rami del Delta e alla foce, col superamento della prima soglia di criticità. Il colmo è previsto a Piacenza tra stanotte e domattina.





Il consiglio del governatore Zaia rivolto ai cittadini che hanno subito danni

''Già ieri ho siglato lo stato di emergenza e invito quindi i cittadini che sono stati colpiti dagli eventi a recuperare foto e materiali per attestare i danni. La raccolta documentale sarà indispensabile al fine della richiesta di risarcimento. Ho sentito il direttore nazionale del dipartimento di Protezione civile Fabrizio Curcio al quale chiederò l'accesso al fondo di solidarietà nazionale per gli eventi di Protezione Civile. Mi appello affinché i cittadini documentino con cura tutti i danni e solo dopo ripuliscano tutto'' .

.