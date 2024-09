Maltempo: rinvenuto il corpo del pompiere travolto dalla piena nel foggiano

È rimasto intrappolato nell’auto di servizio che aveva utilizzato ieri sera per recarsi sul luogo funestato da una bomba d’acqua e aiutare gli automobilisti rimasti in panne, sulla statale 89, nel foggiano. Il corpo di Antonio Ciccorelli, vigile del fuoco in servizio ieri sera, è stato rinvenuto questa mattina dopo un’intera notte di ricerche, in un canale a 700 metri dal luogo in cui la piena ha iniziato a trascinarlo via.





La bomba d’acqua e l’intervento

Ciccorelli era intervenuto, inviato dal comando dei Vigili del Fuoco di Foggia, per soccorrere le persone bloccate sulla strada statale tra San Severo e Apricena, sorprese dal fortissimo temporale esploso in serata.

"Erano le 20 circa quando ha iniziato a piovere forte. Circa tre quarti d'ora di pioggia intensa e qui attorno si è tutto allagato. Ho visto un'auto portata via dall'acqua e poi il fuoristrada dei vigili del fuoco trascinato dalla corrente". Queste le parole raccolte dall'Agenzia Ansa di un agricoltore di 65 anni che abita da oltre dieci anni nella zona a ridosso della piena del canale. "Un disastro, è stata una vera bomba d'acqua, simile a quella venuta giù qualche anno fa - ha raccontato - Anche se in quella occasione non ci furono vittime".

Il pompiere è stato travolto dall’acqua e il fuoristrada sul quale si trovava insieme a un collega è stato trascinato via dalla corrente. L’uomo che si trovava sul mezzo con lui è riuscito a mettersi in salvo quasi subito: i colleghi lo hanno individuato e raggiunto in poco tempo. Attualmente si trova in ospedale a San Severo e nelle prossime ore sarà dimesso. Per Ciccorelli, invece, non c’è stato nulla da fare: l’automobile è finita nei pressi del canale, a circa 700 metri dal luogo in cui la piena li ha sorpresi. La vittima avrebbe compiuto 60 anni tra un mese ed era prossimo alla pensione.