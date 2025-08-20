Maltempo: una vittima in SIciila, allerta arancione in Lombardia ed Emilia- Romagna, le temperature scendono

Notte di fulmini e di pioggia battente a Milano . L'assessore comunale alla Mobilità e all'Ambiente , Marco Granelli, ha comunicato sui social fa che, per il momento, sono caduti quasi 50 mm di acqua nel diluvio iniziato alle 2 aggiungendo che la stessa situazione si registra a Monza . Il Lambro e' alto ed e' concreto il rischio allagamento. A Ponte Lambro è stata attivata la chiusura di via Vittorini con le paratie mobili". Meno intense le piogge sul bacino de l Seveso dove ancora la vasca non e' stata attivata. Sale ad arancione intanto l'allerta meteo per le prossime ore su gran parte dell 'Emilia-Romagna . Nella seconda parte della giornata di oggi , sono previsti temporali, localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. In particolare sui rilievi i fenomeni risulteranno intensi e persistenti. Le piogge potranno generare innalzamenti dei livelli nei corsi d'acqua, in particolare del settore centro occidentale della regione

La cartina dell’ Italia è divisa in due, con tutta la parte superiore interessata da nubi e gocce di pioggia, e da li partiamo, non senza aver segnalato che c’è stata una vittima in Sicilia . È stato trovato senza vita l'uomo disperso ieri sera a Leonforte, in provincia di Enna . La vettura su cui viaggiava era finita nel torrente Crisa , ingrossato dalle piogge, insieme ad un'altra auto. Altri due occupanti dei veicoli erano stati tratti in salvo dai vigili del fuoco .

Problemi pure per Piemonte e Liguria

Secondo il Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare questa la situazione al Nord: estesa copertura nuvolosa a tratti intensa con rovesci e temporali a cui sarà associata attività elettrica e locali grandinate, tra Piemonte, Lombardia, Liguria e aree limitrofe dell'Emilia, nel corso delle prime ore del giorno il maltempo, si estenderà a tutto l'arco alpino, all'Appennino e al Triveneto. Sulla Romagna alternanza di schiarite e annuvolamenti a tratti intensi, con piogge sparse che giungeranno.

Al Centro e Sardegna: cielo irregolarmente nuvoloso con associate precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, dapprima su Toscana e Umbria e in successiva rapida estensione alle Marche e alle aree interne di Lazio e Abruzzo; nel pomeriggio al seguito del passaggio della tempesta Lukas è atteso un ulteriore peggioramento del tempo con una recrudescenza dei fenomeni temporaleschi soprattutto sulla Toscana e Maremma laziale. Sulla Sardegna soleggiato a esclusione di una transitoria copertura nuvolosa lungo le coste occidentali e sui rilievi interni dell'isola, laddove non si escludono degli occasionali fenomeni, il tutto durante le ore centrali del giorno.

Al Sud e Sicilia: cielo generalmente poco nuvoloso ovunque con temporaneo aumento della copertura, nelle ore centrali della giornata, a cui potrebbe essere associata dei locali fenomeni specie sui settori ionici di Puglia e Calabria e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata.

Ondata di maltempo in Ciociaria, frane ed alberi abbattuti, problemi alla circolazione

L'ondata di maltempo che ieri sera si è abbattuta sulla Ciociaria ha determinato danni e disagi: una frana si è staccata sul Monte Viglio e diversi alberi sono stati sradicati dalla furia della pioggia caduta inmodo incessante nelle ultime ore. A Castelliri un albero è finito sulla carreggiata della superstrada Sora-Frosinone mentre a Frosinone un altro albero ha bloccato viale Roma a ridosso della galleria di collegamento tra la zona pianeggiante di De Matthaeis ed il centro storico nella parte alta. In entrambi i casi sono intervenuti i Vigili del Fuoco per liberare la strada, nel capoluogo la Polizia Municipale ha bloccato il traffico verso il tunnel. Due le frane più gravi. Quella più estesa è sul Monte Viglio, la cima più elevata dei Monti Càntari a quota 2mila metri, tra Lazio ed Abruzzo. L'altra frana è stata registrata a Paliano lungo la Provinciale 'Palianese sud'.

Temperature in calo di 10 gradi nei prossimi giorni il vero maltempo

È allarme maltempo sull'Italia. Tra qualche giorno le massime vedranno ben 10 gradi in meno, specie al Nord. In sintesi, dai 40 gradi si passerà a 25 durante le ore centrali del giorno. La protezione civile prevede per allerta arancione su parte di Liguria e Lombardia, allerta gialla sui restanti settori delle due regioni, su Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e su alcuni settori di Friuli-Venezia Giulia e Marche.



