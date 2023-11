Måneskin, doppio successo agli Mtv Ema 2023: vincono come Best Rock e Best Italian Act Photo Credit: agenziafotogramma.it

I Måneskin sbancano gli Mtv European Music Awards, riconfermandosi protagonisti della scena internazionale. Dopo l’annullamento della cerimonia a Parigi per motivi di sicurezza legati allo scoppio del conflitto in Medio Oriente, nella serata di ieri sono stati resi noti tutti i vincitori dei premi europei. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, nominati in quattro categorie, hanno trionfato come Best Rock e Best Italian Act.

Era di poche settimane fa la vittoria nella stessa categoria agli Mtv Video Music Awards e di due anni fa il primo riconoscimento come Best Rock agli Mtv Ema 2021. Ancora una volta i Måneskin hanno sbaragliato la concorrenza, riuscendo nell’impresa di sottrarre l’ambito premio a mostri sacri come Metallica, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Arctic Monkeys e Foo Fighters. Nella categoria Best Italian Act, invece, hanno avuto la meglio su Annalisa, Elodie, Lazza e The Kolors. Non sono riusciti invece a portare a casa i riconoscimenti come Best Group e Best Live. Poco importa alla band dei record, che continua a scrivere la storia riconfermandosi come la realtà musicale più premiata all’estero, prossima alla release planetaria della nuova edizione dell’ultimo album “Rush! (Are U Coming?)” contenente 5 brani inediti.