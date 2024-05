Måneskin, il ritorno live a Città del Messico tra le voci di scioglimento

Da mesi si rincorre tra i fan il timore che lo scioglimento della band sia imminente. Niente di più infondato, per il momento. Dopo lo stop al tour mondiale di cinque mesi fa, i Måneskin sono tornati alla dimensione live con un concerto a Città del Messico, dando il via a una serie di concerti che li vedrà impegnati tutta l’estate.

I MÅNESKIN IN CONCERTO A CITTÀ DEL MESSICO

I Måneskin sono tornati. Dopo una pausa di cinque mesi al termine del tour mondiale, sono pronti a ripartire. Hanno aperto le danze a Città del Messico, con uno show al Tecate Emblema Festival tre sere fa e una scaletta dedicata quasi interamente all’ultimo album, "RUSH!". “Ciao Città del Messico, siamo molto felici di essere qui. Mi dispiace, non metto in pratica il mio spagnolo da alcuni mesi”, ha esclamato Damiano David dal palco, dopo aver dato il via allo show con Don’t Wanna Sleep. Smentite – per ora almeno – le voci secondo cui la band sarebbe prossima allo scioglimento. A far scattare l’allarme dei fan era stato l’avvio del progetto solista da dj di Victoria De Angelis, che l’ha portata in giro per i club europei in un tour ancora in corso. Anche la “luna di miele” americana di Damiano, immortalato anche al Met Gala al fianco della fidanzata Dove Cameron, è stata letta come un segnale di allontanamento del cantante romano, al punto che online sempre più utenti hanno iniziato a paragonare Cameron a Yoko Ono. Ulteriore indizio era stata una foto postata dal frontman sui social, dove si vedeva il tatuaggio del simbolo dei Måneskin coperto da un altro disegno. Non solo il quartetto non sarebbe prossimo all’addio, ma da giugno fino a fine agosto il gruppo sarà impegnati in una tournée mondiale che dalla Germania li porterà fino in Giappone.

DAMIANO DAVID L’UOMO PIÙ BELLO D’ITALIA

E mentre i Måneskin sono oltreoceano, in Italia Damiano David è stato incoronato uomo più bello del Paese. A stilare la top ten è stata la rivista Novella 2000, che ha posto il frontman della band in cima alla classifica. Sul podio anche Stefano De Martino e Marco Mengoni.