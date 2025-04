Manovra economica all'esame dell'Unione Europea

Il Ministro dell’ Economia, Pier Carlo Padoan: "Siamo in regola, i numeri saranno valutati dall’Ue"

Sul tavolo della commissione europea è giunto il documento programmatico di bilancio per il prossimo triennio. Nel documento, pubblicato sul sito della commissione Ue, si conferma la stima di una crescita dell'1% nel 2017 e la scelta di alzare il deficit fino al 2,3% rispetto al 2% indicato in precedenza. E già su questo il commissario europeo agli affari monetari Pierre Moscovici ha detto che l’esame sarà esigente. “ Non siamo la Commissione delle punizioni e delle sanzioni” ha aggiunto, però. Difende la manovra in queste ore il ministro dell’economia Padoan che dice "Non è uno spot elettorale. E' qualcosa che fa bene alla crescita del Paese e fa bene al welfare generalizzato degli italiani". E aggiunge noi siamo in regola, “i numeri saranno valutati dall’Unione europea, ma noi siamo in regola”.

