Maradona, la leggenda del calcio mondiale: ecco nel giorno del suo compleanno come lo ricorda Napoli

Napoli. I vicoli dove Diego Armando Maradona passeggiava tra gli applausi della folla. Diego era e resta un mito del calcio mondiale. Con la maglia del Napoli, la sua seconda pelle, ha scritto una pagina indelebile di storia. Oggi avrebbe compiuto 65 anni, nel 2020 è morto lasciando un vuoto incolmabile.

Davide Giacalone: il genio e la sregolatezza di Diego Armando Maradona

DIEGO COME NESSUN ALTRO CALCIATORE AL MONDO

Avrebbe spento 65 candeline sulla torta. Ma Maradona, ormai da 5 anni, non c'è più. Decine, migliaia, di immagini per ricordarlo. Circolano su web, vengono cliccate sui social. Perché Diego è Diego: amato da intere generazioni. Un idolo. Un mito. Ed i miti non muoiono mai.





Quando iniziò la sua favolosa, leggendaria, carriera non c'era internet. Ma si parlava di lui in tutto il mondo. Un successo e una popolarità che esplose in un attimo fino a quando arrivò a Napoli diventando il vero simbolo della città, legata a lui con un rapporto simbiotico. Da sempre.

Nei vicoli, a Largo Maradona, ci sono magliette esposte, c'è il mitico Murale, vengono vendute statuette e gadget. Quel ragazzo dai riccioli ribelli sapeva stupire tutti. Indimenticabili gli allenamenti-show sulle note di Life is Life: un video cliccatissimo a distanza di decenni.





COME LO RICORDA NAPOLI NEL GIORNO DEL COMPLEANNO

Sono tante le iniziative in programma per oggi a Napoli. Il Museo Maradona – Collezione Vignati, che è nato in suo onore con la Collezione della famiglia Vignati, omaggia Diego con una serie di eventi. Ad esempio, l a statua del “Pibe de Oro”, realizzata dallo scultore Domenico Sepe, attraverserà la città: un corteo per ricordare il calciatore che toccherà i luoghi più iconici del suo mito. Ovviamente si passerà per Vico Cariati fino Stadio Diego Armando Maradona, passando per la sua casa napoletana. Nel pomeriggio, invece, si terrà una cerimonia in piazza San Pasquale .