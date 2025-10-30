Maradona, la leggenda del calcio mondiale: ecco nel giorno del suo compleanno come lo ricorda Napoli
30 ottobre 2025, ore 13:10
Decine, migliaia, di immagini per ricordarlo. Circolano su web, vengono cliccate sui social. Perché Diego è Diego
Napoli. I vicoli dove Diego Armando Maradona passeggiava tra gli applausi della folla. Diego era e resta un mito del calcio mondiale. Con la maglia del Napoli, la sua seconda pelle, ha scritto una pagina indelebile di storia. Oggi avrebbe compiuto 65 anni, nel 2020 è morto lasciando un vuoto incolmabile.
Davide Giacalone: il genio e la sregolatezza di Diego Armando Maradona
DIEGO COME NESSUN ALTRO CALCIATORE AL MONDO
COME LO RICORDA NAPOLI NEL GIORNO DEL COMPLEANNO
Sono tante le iniziative in programma per oggi a Napoli. Il Museo Maradona – Collezione Vignati, che è nato in suo onore con la Collezione della famiglia Vignati, omaggia Diego con una serie di eventi. Ad esempio, la statua del “Pibe de Oro”, realizzata dallo scultore Domenico Sepe, attraverserà la città: un corteo per ricordare il calciatore che toccherà i luoghi più iconici del suo mito. Ovviamente si passerà per Vico Cariati fino Stadio Diego Armando Maradona, passando per la sua casa napoletana. Nel pomeriggio, invece, si terrà una cerimonia in piazza San Pasquale.
“Maradona è un linguaggio universale, un simbolo che appartiene a tutti” – dichiara un portavoce del Museo Maradona – “Con questo evento vogliamo che Napoli intera, nel giorno della sua nascita, possa sentirsi ancora una volta parte della sua leggenda.”
Argomenti
Gli ultimi articoli di Francesco Fredella
Assegnati a Roma i premi Manlio Scopigno, Paolo Pacchioni di RTL 102.5 vince nel settore radio
Come miglior allenatore della serie A per la stagione 2024/25 è stato premiato Antonio Conte, in serie B scelto Pippo Inzaghi. Tra i giocatori premiati anche Retegui, Mc Tominay e Pio Esposito. Presente anche Jurgen Klinsmann