Marco Pontini è il nuovo consulente strategico per l'innovazione di Open Space Pubblicità, la concessionaria pubblicitaria del Gruppo RTL 102.5

Obiettivo: valorizzare a livello commerciale i contenuti editoriali delle radio e i grandi eventi dell’intero Gruppo RTL 102.5.

"Sono felicissimo di poter dare un contributo a una media company così importante nel panorama italiano, che da sempre si distingue per format innovativi dal punto di vista editoriale, tecnologico e digitale. Sono onorato che abbiano pensato a me. Lavorare con Lorenzo Suraci, Valter Zicolillo e la grande squadra di RTL 102.5 è per me una grande sfida e una bellissima opportunità", dichiara Marco Pontini. "Abbiamo fissato come obiettivo primario quello di valorizzare i contenuti prodotti quotidianamente dal Gruppo RTL 102.5. Si tratta di contenuti editoriali di alto livello, spesso legati a eventi di rilevanza nazionale e internazionale, che il Gruppo organizza e supporta nel corso dell'anno, quali ad esempio, RTL 102.5 Power Hits Estate e Radio Zeta Future Hits Live", conclude Pontini.