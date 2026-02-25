Maria Antonietta & Colombre a RTL 102.5: «Veniamo da una storia di musica indipendente, portare a Sanremo la nostra libertà è la vera vittoria»

Redazione Web

25 febbraio 2026, ore 11:00

Intervenuti durante La Famiglia giù al Nord, il duo ha condiviso in diretta radiofonica le emozioni vissute in occasione della prima esibizione a Sanremo 2026

Maria Antonietta & Colombre sono stati ospiti di RTL 102.5 per raccontare il debutto al Festival di Sanremo con il brano “La felicità e basta”, un brano-manifesto che racchiude il senso profondo del loro percorso umano e artistico condiviso.

Scritto interamente da Maria Antonietta e Colombre, “La felicità e basta” è una canzone che ribalta l’idea della felicità come conquista, merito o premio da guadagnare. È un atto di rivendicazione emotiva e civile: la felicità come diritto naturale, come spazio da riprendersi, come gesto semplice e radicale insieme. Un brano che parla di resistenza quotidiana, di fragilità, di dignità personale e collettiva, e della forza di stare in piedi insieme, anche dentro un mondo che spesso sottrae, colpevolizza e schiaccia. «Veniamo da una storia di musica indipendente, fatta di tanti concerti, tanti dischi e tanta libertà, e ci tenevamo che anche questa esperienza a Sanremo fosse libera. Libertà nel nostro modo di stare sul palco, nei nostri pezzi, nei nostri abiti: questa è la cosa più importante per noi. È la nostra vera vittoria», raccontano.

Dopo oltre dieci anni di percorsi artistici paralleli, album, tour, collaborazioni e una lunga costruzione individuale fatta di ricerca e coerenza, Sanremo rappresenta per loro non un punto di arrivo, ma una nuova tappa condivisa: un momento simbolico in cui due identità forti scelgono di raccontarsi come una sola voce, portando sul palco dell’Ariston una canzone che parla di vita reale, di fragilità comuni e di una felicità possibile, necessaria, immediata.

La felicità e basta” non è solo un brano in gara: è una dichiarazione poetica e politica nel senso più umano del termine. Un invito a riprendersi ciò che spetta, senza competizione, senza colpa, senza paura. A stare in piedi insieme. E, semplicemente, a essere felici. Perché basta così.


