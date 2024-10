Mario Balotelli al Genoa, ecco cosa prevede il contratto da 400 mila euro lordi fino al 30 giugno 2025 Photo Credit: agenziafotogramma.it

Il centravanti torna in Serie A. E il ct Spalletti non esclude la convocazione in Nazionale

Mario Balotelli è arrivato oggi a Genova per iniziare la sua nuova avventura in Serie A con la maglia del Genoa. Prima di entrare alla Casa della Salute di Genova Multedo a poche centinaia di metri dal centro sportivo Signorini per le visite mediche, l'attaccante ha detto: "Sono carico e sinceramente non ho tanta voglia di parlare, voglio cominciare". Il calciatore 34enne era accompagnato dal fratello Enock, dal suo preparatore atletico personale e dallo staff sanitario del Genoa. Balotelli al Genoa: il contratto Super Mario, che ha assicurato che darà "tutto me stesso", firmerà il contratto che lo legherà al club rossoblu fino a fine stagione, precisamente fino al 30 giugno 2025. L'accordo con Balotelli, che torna in Serie A dopo l'avventura al Brescia nel 2019/20 (in Italia l'ultima esperienza al Monza nella stagione 2020/21), prevederebbe un ingaggio da 400 mila euro lordi legato a bonus e presenze, in cui ci sarebbe una clausola di svincolo legata a determinate condizioni: il Genoa potrà risolvere il contratto entro il 31 dicembre se non dovesse essere soddisfatto del suo rendimento. Il centravanti ex Milan, Inter e City era svincolato dopo la fine del rapporto con i turchi dell'Adana Demirspor che si era chiuso a giugno con un bilancio di 16 presenze e 7 gol. Nel pomeriggio il suo primo allenamento agli ordini dell'allenatore del Genoa Alberto Gilardino. Giovedì alle ore 18.30 il Grifone sfiderà in casa la Fiorentina e Balotelli potrebbe essere convocato. Balotelli in Nazionale? Ecco cosa dice il ct Spalletti "Noi non chiudiamo le porte a nessuno, non possiamo dire a qualcuno che non può puntare ad arrivarci. Dobbiamo assorbire tutto ciò che di buono c'è nel calcio e metterlo a disposizione di questa squadra". Così Luciano Spalletti ieri sera, ospite di Dazn Serie A Show, aveva risposto rispetto all'ipotesi di ritorno in Nazionale di Balotelli. Per la cronaca, il ct azzurro era stato interpellato anche su Francesco Totti e sul suo desiderio di tornare a calcare i terreni di gioco: "È stato talmente estroso nel giocare palla per i compagni che forse questo estro potrebbe portarlo anche a fare la scelta di tornare a giocare".

Genoa Luciano Spalletti Mario Balotelli

