Mario Draghi fa il premier gratis, lo si è scoperto dalla pubblicazione dei documenti relativi alla trasparenza amministrativa

Il sottoscritto Mario Draghi dichiara di non percepire alcun compenso di qualsiasi natura connesso all'assunzione della carica. È il testo del documento firmato il 5 maggio dal presidente del Consiglio.





Niente stipendio

Mario Draghi, dunque, non percepisce alcun compenso per fare il premier. Abbiamo dovuto aspettare la pubblicazione, sul sito di Palazzo Chigi, dei dati e documenti del Presidente Mario Draghi relativi agli adempimenti sulla trasparenza amministrativa per aver notizia di questa rinuncia. Era abbastanza scontato, vista la storia personale dell' ex presidente della BCE, che non comunicasse una decisione di questo tipo. Draghi è stato chiamato da Mattarella per guidare un governo di Unità Nazionale. Ha dunque pensato che, nell'emergenza, soprattutto economica, sarebbe stato sbagliato percepire un compenso. Non è da tutti.





Il taglio di Conte

Gli italiani quindi risparmiano gli 80 mila euro netti, 6.700 al mese, che percepiva per lo stesso incarico Giuseppe Conte. Quest'ultimo si ridusse del 20% lo stipendio, comunicando la notizia. Anche quello fu un gesto simbolico. Lungi da noi paragonare le scelte di entrambi. Le due dichiarazioni del redditi, però, essendo pubbliche, si possono confrontare. L'ex governatore della Banca d'Italia nella sua ultima dichiarazione dei redditi ha dichiarato un imponibile di poco meno di 600mila euro. Giuseppe Conte, professione avvocato, quando arrivò alla presidenza del Consiglio dichiarava 1,2 milioni di euro.