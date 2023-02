Mario Luzzatto Fegiz regala 200 copie del suo libro “Io odio i talent show” agli ascoltatori di RTL 102.5

Mario Luzzatto Fegiz, storico giornalista e critico musicale, voce di RTL 102.5 Best, raggiunge Federica Gentile nella postazione di RTL 102.5 a Sanremo e Angelo Baiguini, in studio da Milano, per un racconto della sua lunghissima esperienza con la kermesse più importante d’Italia.





«Questo è il mio 51° Festival di Sanremo. Il primo è stato nel ’69, ero con la Rai. Poi sono passato al Corriere della Sera nel 1971. Nel mio primo Festiva vinse Rosangela Scalabrino, in arte Gilda, con ‘Ragazza del Sud’», racconta Mario Luzzatto Fegiz.





Famoso per le sue critiche musicali, Mario Luzzatto Fegiz ha la fama di essere uno dei giornalisti musicali più pungenti. «Ero critico quando avevo l’impressione che l’artista prendesse in giro sé stesso prima ancora del pubblico», dice. «Ho fatto non più di 10/12 stroncature, anche a gente importante come Baglioni e Fazio. Non mi vedrete mai da Fazio. Per misteriosi ragioni, da cinquant’anni costringo il pubblico e gli artisti a confrontarsi con la mia incompetenza», afferma.





In diretta in radiovisione Mario Luzzatto Fegiz svela una sorpresa per tutti gli ascoltatori. Il critico regala 200 copie del suo libro “Io odio i talent show” agli ascoltatori di RTL 102.5. Ma perché Luzzatto Fegiz odia i talent show? «Io odio i talent show perché mi hanno derubato del mio mestiere di critico, spalmandolo su giurie popolari e televoti», dice.





Io odio i talent show”, il libro di Mario Luzzatto Fegiz, basta andare

Per provare a vincere una copia di “”, il libro di, basta andare qui e seguire le istruzioni.