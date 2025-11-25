Massimo Ranieri a RTL 102.5: “In questo spettacolo le persone vedranno il meglio di me, ma soprattutto ciò che ancora non conoscono”

Massimo Ranieri è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Francesco Fredella, Gianni Simioli, Fracesco Taranto e Martina Rinelli, per presentare “TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO”, il suo prossimo spettacolo. Continua il viaggio musicale di Massimo Ranieri, insieme al suo amato pubblico, con il nuovo spettacolo che verrà presentato nel meraviglioso Teatro Dell’Opera di Roma il prossimo 28 Novembre. Dopo più di 800 repliche dello spettacolo “SOGNO E SON DESTO”, Massimo Ranieri è pronto per un’ altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti sia inediti che di vita privata. Ai microfoni di RTL 102.5, Massimo Ranieri ha raccontato: «In questo spettacolo ci sarà il meglio di me. Io dico sempre che grazie a Dio si lavora e il lavoro nobilita l’uomo. Io non mi stanco mai, perché il lavoro mi dà la voglia di vivere la vita. Questo spettacolo si basa soprattutto su quello che il pubblico ancora non sa di me, ci sono cose che ancora non ho confessato. È sempre bello volare e non bisogna smettere mai e poi mai di sognare».

LO SHOW E LA BAND

Nello spettacolo, Massimo Ranieri porterà in scena bellissimi brani inediti scritti da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati , Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri, canzoni che fanno parte del suo ultimo Album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo, con la produzione musicale dell‘artista internazionale Gino Vannelli. Nella scaletta, sarà presente anche il brano vincitore del Premio della critica a Sanremo 2022 “LETTERA DI LA’ DAL MARE”. «È una canzone meravigliosa, canto questa canzone tutte le sere e mi commuovo perché mi e ci riguarda. Siamo tutti emigrati, per cui è una canzone che mi tocca molto perché sono emigrato pure io» ha aggiunto l’artista sul brano portato sul palco dell’Ariston nel 2022. Anche questa volta sul palco sarà presente un artista al 100% ,che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato, in uno spettacolo organizzato dal producer Marco De Antoniis, che dai primi anni del 2000 ha presentato oltre 1800 spettacoli sold out dell'istrionico artista, nei più prestigiosi teatri italiani e esteri negli Stati Uniti, Francia, Canada, Australia, Belgio e Svizzera. La band è formata da Claudio Storniolo al pianoforte, Giovanna Perna tastiere e voce, Francesco Puglisi al basso, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca percussioni, Andrea Pistilli e Tony Puja alle chitarre classiche ed elettriche, Valentina Pinto al violino e voce, Cristiana Polegri Sax e voce e Max Filosi al Sax e flauto.

SANREMO 2025 E L’AMICIZIA CON TIZIANO FERRO

Massimo Ranieri quest’anno al 75°Festival di Sanremo, ha presentato la canzone “TRA LE MANI UN CUORE” che porta la firma di Tiziano Ferro e Nek. Il brano è un messaggio di speranza nel dolore, nel quale ognuno di noi può rispecchiarsi. Il cuore, simbolo di sentimenti profondi e vulnerabilità, va protetto in tutti i modi soprattutto quando un amore finisce e in questo caso, il cuore stesso può anche riprendersi dal dolore se il rapporto finisce in maniera civile e umana. «Tiziano è un mio caro amico. Lui diceva che da piccolo guardava Sanremo con i suoi genitori e quando finì di cantare io nell’88 disse a sua madre che voleva diventare come me. È la musica che fa quest’effetto. In occasione del Sanremo in cui abbiamo cantato insieme Perdere l’amore”, gli dissi che mi doveva qualcosa, ovvero una canzone. L’ho chiamato nelle settimane successive, quando ero certo di voler andare a Sanremo, dicendogli che avevo bisogno di lui e di una canzone. Io credo che “Tra le mani un cuore” fosse già pronta e magari voleva anche cantarla lui, ma me l’ha ceduta. Ho sentito questo brano meraviglioso e gli dissi che mi piaceva molto e che la volevo per Sanremo. Quest’anno però non andrò al Festival, ne ho già fatti diversi. Se qualcuno dovesse chiamarmi per la serata delle cover mi divertirei molto, perché so che è un mood di porsi alla musica diverso dal mio. Sarei molto curioso si ascoltare artisti che incidono, cosa fanno e cosa pensano, con le loro note e tonalità» ha svelato l’artista in diretta su RTL 102.5.



