Matteo Renzi a RTL 102.5: "Sì a Referendum per cancellare privilegi"

Il premier intervenuto a Non Stop News ha parlato a tutto tondo dall’Europa al Referendum

Il premier Matteo Renzi è intervenuto su RTL 102.5 in Non Stop News per parlare di Referendum, politica europea, economia, le elezioni americane e il futuro dell’Italia. “L’ex presidente della Repubblica Napolitano aveva detto: il compito del governo è fare le riforme istituzionali. - ha spiegato Renzi - Le abbiamo fatte, ora tocca ai cittadini. Secondo me è una riforma che molte persone che hanno votato Berlusconi in passato non possono non votare- E' una Riforma contro i privilegi”.

E ancora: “Gli italiani non si devono far fregare dai politici: inseriscono dei dubbi nei cittadini per mantenere i privilegi”.Una presa di posizione importante soprattutto in caso di successo potrebbero cambiare le cose: “Il fronte del Sì ha un progetto per l'Italia sia a livello nazionale sia a livello internazionale”. E la legge elettorale? “Non vedo nulla di male nell'Italicum, ma comunque andrà il referendum si farà una nuova legge elettorale”.



Sull’Economia secondo Renzi parlano i numeri: “Martedì sono usciti i risultati del PIL e per la prima volta Italia supera Francia e Germania. I soldi per l'edilizia scolastica li teniamo fuori dal patto di stabilità”.



Sull’Unione Europea dovranno cambiare delle cose: “E’ finita l'era in cui l'Italia fa il salvadanaio dell'Europa. Bisogna costruire una Europa diversa che investa sui giovani, sulla banda larga e sulle nuove tecnologie”.



Non poteva mancare una considerazione sulle recenti presidenziali americane: “Obama ha fatto la storia, ma nel momento in cui vince Trump bisogna rispettare la sua nuova posizione”.



Infine una considerazione su Bob Dylan che per “impegni già presi” non ritirerà il Premio Nobel per la Letteratura: “L'atteggiamento di mi sembra un pochino spocchioso, ma probabilmente fa parte del personaggio”.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti