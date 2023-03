Matteo Salvini a RTL 102.5: "Il ponte sullo stretto entro 5-6 anni". E su Piantedosi: "Ha il pieno sostegno di tutto il governo"

Il vicepremier Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ospite di RTL 102.5 a Non stop News con Enrico Galletti, Giusy Legrenzi e Massimo Lonigro.

IL PONTE SULLO STRETTO: "ENTRO 5-6 ANNI CI SARA'"

"Il ministro dei Trasporti deve lavorare per cercare di far viaggiare gli italiani in sicurezza. Domani sarò prima a Verona e poi Bolzano e oggi alle 17 spero in una riunione risolutiva per dare il diritto alla mobilità a milioni di siciliani", dice Salvini. "Il ponte si farà, confermano ingegneri e architetti. Il ponte sarà l'opera più Green al mondo. Farà risparmiare 140 mila tonnellate di CO2 nell'aria. Obiettivo è partire con i lavori entro due anni", continua Salvini. "Se si parte entro due anni, entro 5-6 anni ci sarà. Il 23 marzo alla galleria di Taormina per l'Alta velocità in Sicilia".

CASO PIANTEDOSI: "PIENO SOSTEGNO DA TUTTO IL GOVERNO"

"Prima di intervenire con voi, ho sentito Piantedosi poco fa", puntualizza Salvini. "L'accoltellatore della stazione centrale a Milano era un immigrato 23 enne. Serve efficienza e sicurezza in Italia. Stando ai dati: negli ultimi 10 anni, l'anno in cui ci furono meno morti nel Mediterraneo fu il 2019 quando io ero Ministro dell'Interno", racconta Salvini. "Piantedosi è sostenuto dal tutto il Governo. In Cdm e fuori dal Cdm squadra di Governo compatta", dice ancora.

"TRAFFICI IRREGOLARI DI IMMIGRATI, NON SONO SOLO VIAGGI DELLA SPERANZA"

"Occorre coinvolgere Europa, allestendo punti di ascolto a chi deve avere accoglienza. Le vittime hanno pagato tra i 7 e 9 mila dollari per un viaggio: sono viaggi non della speranza, ma veri e propri traffici", sottolinea. "Garantire espulsione a chi è venuto irregolarmente in Italia. La Guardia costiera conta 10.200 uomini in mare per salvare vite. La tragedia vissuta ha come colpevoli scafisti e trafficanti, la Guarda costiera è stata avvisata a tragedia avvenuta", continua Salvini.

"TROPPI INCIDENTI STRADALI: SERVONO PENE SEVERISSIME"

"Sto lavorando al codice appalti e al nuovo codice della strada", dice Salvini. "Le stragi del weekend sono inaccettabili. Dell'immigrazione si occupa un collega", tuona in radiovisione a RTL 102.5. "Per invertire questa tendenza: educazione stradale, prevenzione e sanzione. Bisogna spiegare ai ragazzi di 16 anni quello che si rischia in auto", dice. "Per chi guida drogato o ubriaco servono pene severissime: la patente non la vedi più. La riforma vedrà anche ciò che si vive sui monopattini, che ormai vanno a 70 km/h: regole su strade e marciapiedi", conclude.