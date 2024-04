Nasce la nuova Audiradio, il futuro degli ascolti radiofonici

Un obiettivo a cui si lavorava dal 2011, finalmente realtà: è nata la nuova Audiradio, strumento che curerà la rilevazione degli ascolti radiofonici. Presieduta da Antonio Martusciello e composta da 36 membri, Audiradio è chiamata a lavorare rispettando l'equilibrio tra la continuità e l’esigenza di prendere atto - attraverso nuove metodologie - dell’irreversibile processo di digitalizzazione dei media, che hanno cambiato i consumi e la fruizione dei contenuti, sempre più multimediali.





I SOCI

Il Joint Industry Committee del comparto radiofonico unisce editori e rappresentanti del mercato: vede come soci fondatori Lorenzo Suraci per Editori Radiofonici Associati (ERA), Stefano Spadini per Assap Servizi/UNA e Antonio Martusciello per Utenti Pubblicità Associati (UPA). Un risultato ottenuto attraverso l’impegno delle varie parti e di Agcom, che ha sempre incentivato il passaggio al modello del JIC, in virtù dei principi di correttezza e trasparenza nella rilevazione degli indici di ascolto. Costituita quindi un'organizzazione che possa assicurare la massima rappresentatività del settore, nel rispetto di condizioni eque e non discriminatorie.