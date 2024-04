Imagine Dragons, “Loom” è il nuovo album in uscita a giugno

Loom

“Loom”, il prossimo album del gruppo, sarà il sesto registrato in studio, completamente auto-prodotto (insieme ai collaboratori di lunga data Mattman e Robin) e segna l’inizio di una nuova fase musicale per gli artisti con una mentalità diversa, basata sulla scoperta di sé stessi e di un viaggio senza fine. Il disco prevede 9 inediti, tra cui il brano “Eyes closed”, uscito lo scorso 3 aprile e che anticipa l’essenza e lo spirito degli altri pezzi. L’annuncio è stato dato tramite Instagram, con un post sul profilo ufficiale della band che ritrae la copertina della prossima compilation. Ad accompagnare l’immagine, un lungo messaggio da parte del frontman, Dan Reynolds, nel quale racconta una parte del loro nuovo lavoro: «Lavorare su questo nuovo disco è stato una montagna russa, come sempre. Alcuni giorni le canzoni venivano da un momento di tristezza e dolore ed altri da gioia. Solitudine. Ricerca. Voglia. Rabbia. Amore … Il bello di scrivere canzoni è che sono sempre state come un diario e ho avuto la fortuna di creare questo viaggio con i miei migliori amici e di poterlo poi condividere con voi» continua il cantante. Non mancano anche i ringraziamenti ai fan, per averli sempre supportati e un augurio di luce e gioia nella vita di ognuno di loro.

Imagine Dragons: la loro fama in tutto il mondo

La band, nata a Las Vegas nel 2008, è attualmente formata da 4 membri, Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee e Daniel Platzman ed insieme formano uno dei principali gruppi pop-rock più amati in tutto il mondo. Con i loro sette album e più di venti singoli, hanno conquistato il pubblico, ma anche numerosi premi e riconoscimenti. Tra le loro hit più famose ricordiamo “Demons”, “Radioactive”, “Whatever It Takes” e “Bad Liar”, tutti brani che hanno raggiunto più di un disco di platino in vari paesi, tra cui il nostro. Durante la loro carriera, gli Imagine Dragons hanno anche collaborato con diversi artisti, tra cui Elisa nella canzone “Birds”, Kygo in “Born to Be Yours” e nel brano “Heart Upon My Sleeve” di Avicii, e si sono spesso distinti per il loro impegno nel sociale, con iniziative benefiche e interesse per cause umanitarie.

Tour in America da trenta tappe

A seguito dell’uscita del nuovo album, il gruppo sarà impegnato in un grande tour in America del Nord, partendo dal 30 luglio a Camden (New Jersey) e che li porterà fino all’Hollywood Bowl a Los Angeles il 22 ottobre, totalizzando trenta date. Inoltre, è già possibile pre-ordinare il nuovo disco e acquistare il merchandising sul sito ufficiale della band shop.imaginedragonsmusic.com.