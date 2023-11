Matteo Salvini a RTL 102.5: "Il premierato un atto di rispetto nei confronti del voto popolare"

"LA MANOVRA PREVEDE L'AUMENTO DELLO STIPENDIO PER 14 MILIONI DI PERSONE"

"Confesso la preferenza per i cantautori italiani, da De Andrè a Vasco. Ma i Beatles e U2 sono tra i primi. Se dovessi scegliere una canzone: Hey Jude", esordisce Matteo Salvini a RTL 102.5 nel giorno del Beatles day (in attesa dell'uscita, oggi alle 15, dell'ultimo singolo dei Beatles).

"L'obiettivo è arrivare a due popoli e due stati, come ha ricordato il Papa. Vivere pacificamente tra due popoli che hanno diritto ad esistere", continua il vicepremier. "La reazione di Israele all'assalto del 7 ottobre deve avere come prospettiva il ritorno alla pace. Noi come Lega abbiamo invitato una piazza senza bandiere, sabato a Milano, per consentire la costruzione della pace. Nessuno può permettersi di mettere sullo stesso piano un Paese, un Governo e dei terroristi".





LA MANIFESTAZIONE A MILANO ORGANIZZATA DALLA LEGA

"Sarà molto diverso. Sono per la libertà di pensiero e di parola. Anche per la libertà di manifestare, ma ci sono state migliaia di manifestazioni che hanno attaccato Israele. Noi, sabato pomeriggio, portiamo in piazza la gente che vuole la pace. Due popoli e due stati", aggiunge.





LUCCA COMICS? SE TROVASSI UN'ORA LIBERA ANDREI

"Sbaglia chi non va ad un evento culturale rivolto ai giovani perché c'è il patrocino dell'ambasciata di Israele. Oggi sono in ufficio e domani in consiglio dei ministri, se potrò ci passerò", dice. "Se trovassi un'ora sarei felice".





LO SCHERZO TELEFONICO A GIORGIA MELONI

Una regia più ampia, russa, dietro lo scherzo alla premier? "Non faccio il complottista. Sicuramente c'è un Governo che da un anno lavora tra mille difficoltà internazionali, c'è una Manovra che aumenta gli stipendi a 14 milioni di italiani che guadagnano fino a 35 mila euro l'anno. Il nostro è un Governo solido e compatto. Mi spiace che per attaccarci una settimana si usano questioni familiari, e ora scherzi telefonici". Poi dice: "Stiamo sbloccando infrastrutture, cantieri e opere pubbliche che erano ferme da 30 anni.





IL PREMIERATO

"Per dare peso al voto dei cittadini è sempre il momento giusto. Se i cittadini possono votare il premier penso sia un atto di serietà. Domani in CDM daremo il nostro via libera poi il dibattito parlamentare e poi il Referendum. Se cambia la maggioranza si torna a votare: mi sembra che dia rispetto al voto popolare", sottolinea Salvini.





MILANO VIOLENTA?

"Per le mie competenze, sto lavorando per mettere i controlli nelle stazioni e sui treni. Stiamo lavorando per avere 1500 vigilantes in più, dal 1 gennaio si vedranno le prime assunzioni. Stiamo riportando l'operazione Strade sicure, in questa Manovra ci sono più soldi per le Forze dell'Ordine".





LA SICUREZZA STRADALE

"Ho portato in Cdm un nuovo Codice della strada con maggiori sanzioni per chi sbaglia al volante, spero diventi legge entro Natale. Il Parlamento deve fare presto. Se vai a velocità folle non è il nuovo codice e impedire un incidente, ma impedire ai neopatentati di guidare bolidi, il ritiro della patente o la sospensione anche per anni per chi guida sotto effetto di alcool e droga sicuramente servirà ad abbassare il numero degli incidenti".