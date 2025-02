Matteo Salvini: "ecco perché metto like su Instagram a Clara"

Per un esponente politico l'importante è fare chiarezza. Anche quando il tema in questione è decisamente leggero.

Sarà forse per questo motivo che il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini ha fatto luce sulla faccenda dei suoi like notturni all'indirizzo dell'account Instagram di Clara.

Il caso dei like a Clara

La vicenda era emersa nel corso della settimana del Festival di Sanremo, quando praticamente ogni chiacchiera si trasforma in notizia di discussione per mezza Italia.

In quel caso era stata la stessa Clara a rivelare la curiosità durante un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera.

La cantante aveva riferito dell'apprezzamento social del politico durante la conversazione con il giornalista avvenuta a bordo di un'auto nella cittadina ligure. Alla battuta del cronista "Cerchiamo di non beccare qualche multa perché magari c’è Salvini nascosto che ci riprende", l'artista aveva risposto: "Mi mette i like di notte Salvini".

Subito dopo aveva frettolosamente chiesto al giornalista di tagliare quella parte di dichiarazione, ma la notiziabilità ha avuto la priorità e alla fine le parole divertite e un po' sorprese di Clara nei confronti del leader leghista sono diventate di dominio pubblico.





Interpellato dalla pagina satirica The Journalai, Salvini ha rotto il silenzio sui like notturni in favore della cantante 25enne:

"Io non la seguo neanche. Quando è uscita la notizia sono andato a controllare. Però, a me, come a voi, escono le carrellate su Instagram di gente che non seguite. Ci sta che se vedi una bella canzone, se vedi qualcosa che ti interessa, metti like".

E allora perché il pollicione di notte e non in pieno giorno? "Perché di giorno ho altro da fare" - ha precisato il ministro che i social li frequenta anche tramite la funzione delle live - "però se alle 11 di sera uno sul divano si guarda Instagram, non penso che tolga niente a nessuno. Mica male la canzone, e neppure Clara, quindi le faccio i migliori auguri".